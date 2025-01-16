復朗集團領導層及董事會成員調整 加速業務增長戰略升級

纽约2025年1月16日 /美通社/ -- 全球時尚奢侈品集團Lanvin Group（復朗集團）（紐交所代碼：LANV）（以下簡稱「集團」）董事會今日宣佈了一系列重要領導層與董事會調整舉措，旨在進一步夯實集團在奢侈時尚行業的領導地位，並全力推動集團戰略目標的達成。此次調整充分彰顯了集團致力於打造活力充沛且經驗豐富的領導團隊，在快速變化的市場中推動創新、實現可持續增長的堅定決心。

董事會任命集團旗下品牌St. John Knits的首席執行官Andy Lew先生為集團執行總裁。同時，陳健豪先生將從首席執行官一職轉任為集團董事。

集團新任執行總裁Andy Lew先生在時尚行業擁有超過35年的深厚資歷，憑借其卓越的領導力和在奢侈品領域的運營成就而備受矚目。履新後，Andy Lew先生將負責集團的運營管理，涵蓋戰略規劃與執行、業務拓展與增長、財務管理、供應鏈管理、信息技術以及品牌運營等關鍵領域。同時，作為本次戰略調整的重要一環，集團將由Andy Lew先生牽頭在歐洲設立第二個總部，以助力集團的全球擴張戰略。他將繼續領導St. John Knits，同時該公司新組建的管理委員會將負責公司的日常運營。

在加入St. John Knits之前，Andy Lew先生曾於Brooks Brothers Group、Ermenegildo Zegna Group和Nordstrom Inc.等知名企業擔任高級管理職務，在推動業務擴張、領導高效團隊以及應對複雜多變的全球市場等方面成績卓著。此外，Andy Lew先生曾在August Purple、Soles4Souls以及Brooks Brothers多家子公司的董事會任職。

同時，集團董事會也將迎來擴充，董事會成員從八名增至九名。劉強先生將接替方煒瑾女士，與陳健豪先生一同被任命為集團董事，該任命立即生效。

集團董事長黃震先生表示：「此次領導層調整，標誌著復朗集團在奢侈時尚行業開啟了繼續增長與創新的嶄新篇章。在Andy的引領下於歐洲設立第二個總部，充分體現了我們強化全球運營、提升市場影響力的堅定承諾。在此，我要衷心感謝陳健豪先生擔任首席執行官期間的投入與貢獻，並期待他在董事會成員的新崗位上繼續發揮關鍵作用。我相信，憑借Andy的專業能力以及更加充實的董事會團隊，我們將達成戰略目標並為股東創造更大價值。」

Andy Lew先生也表示：「能在復朗集團發展的關鍵時期擔任執行總裁一職，我深感榮幸。領導歐洲總部的建設是一次難得的機遇，這將幫助我們拓展全球業務版圖並提升品牌影響力。我期待與集團的創意團隊攜手共進，與董事會緊密合作，開啟全新增長篇章，為股東帶來更多的價值。」

關於Lanvin Group

Lanvin Group（復朗集團）是一家全球時尚奢侈品集團，2022年12月15日起以「LANV」 為代碼在紐約證券交易所上市交易。復朗集團旗下品牌包括法國歷史悠久的高級時裝屋Lanvin、奧地利高奢貼身服飾品牌Wolford、意大利奢侈鞋履品牌Sergio Rossi、美國奢華女裝品牌St. John以及意大利高端男裝製造商Caruso。憑借創新理念和與行業領先合作夥伴建立的獨特戰略聯盟，復朗集團通過戰略投資、產業運營和對全球增長最快的時尚奢侈品市場的深入瞭解，致力推動旗下品牌的全球擴張，實現可持續發展。詳情請參閱網站www.lanvin-group.com。瀏覽投資者簡報，請前往https://ir.lanvin-group.com。

SOURCE 復朗集團