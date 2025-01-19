家屬見證，菁英回家 中國乳都實力搶鏡

伊利集團董事長兼總裁潘剛發表講話、與業績菁英及家屬互動

在伊利為菁英及家屬們准備的健康管理講座、品香制香、DIY掐絲琺琅等系列活動中，大家積極參與，享受其中。大家還被特別邀請參加「Believe & Achieve 四海奮楫 共赴新途」2024年會暨聯誼會，他們在年會內場的專屬區域落座，沉浸式感受公司年會震撼的現場和精彩的節目，迎接數萬伊利人的歡迎。

伊利菁英和家屬參加各式各樣的精彩活動

人才，是企業卓越發展的寶貴基石。「尊重」是伊利的核心價值觀之一，秉承「尊重人、凝聚人、發展人、成就人」 的人才理念，伊利一直踐行企業與員工的雙向奔赴和互相成就。在潘剛看來，要把功夫用在對員工的培養和愛護上，幫助員工提升自己的能力，實現更好的成長，更要讓員工共享企業發展的成果。

2025伊利菁英匯活動是伊利集團以人為本、踐行「員工價值領先」目標的具體體現。在伊利40多項福利待遇中，非法定福利項目占85％，成為伊利人長長的「幸福清單」。同時，伊利還不斷升級「春雨計劃」，幫助員工解決購房、醫療、教育等方面的難題，出台《伊利集團愛心基金實施辦法》，為困難員工解決燃眉之急。通過這一系列舉措，伊利在建設好企業「大家庭」的同時，全力守護好員工的「小家庭」。

一家企業凝聚的是怎樣一群人，在用怎樣的方式發展？要看它的文化基因，更要看它做事情的初心。從某種意義上說，伊利並不是單純在制造乳制品，而是在引領一種可以被信賴的生產生活方式。對待員工像是對待家人一樣，這樣的雙向奔赴，不僅激發了員工的歸屬感和創造力，更為企業的長遠發展奠定了堅實的基礎。

SOURCE 伊利集團