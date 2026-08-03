2026年世界奶業大會開幕 伊利以「價值共生、和合與共」擘畫全球奶業新局

國際食品科技聯盟執行主席帕維妮・奇納喬蒂（Pavinee Chinachoti）在致辭中表示：「為了表彰呼和浩特為推動奶業發展所付出的不懈努力，為了激勵更多像伊利集團這樣有遠見的企業提升全球健康食品產業，為了加速構建一個以技術領先和共同成功為基礎的未來——我們做出了一個決定。今天，我們非常榮幸地正式授予呼和浩特『世界乳都』稱號。」

伊利的貢獻，不止於規模的支撐，更在於以創新、數智、綠色三大新生態，為「世界乳都」鑄就了不可替代的產業引擎與生態底座。

價值共生、和合與共，構建全球奶業新生態

開幕式上，伊利集團董事長兼總裁潘剛發表名為《價值共生、和合與共，構建全球奶業新生態》的主旨演講。面對全球奶業技術加速迭代、供應鏈深度重構、氣候變化持續沖擊、消費結構全面升級的變局，奶業何去何從？潘剛給出了伊利的判斷：一杯奶的時代擔當，不止於滋養生命活力，更在於讓世界共享健康。變局之下，以伊利為代表的中國奶業，向全球奶業交出一份「中國答案」：攜手並肩，走出一條「價值共生、和合與共」的新道路，構建創新引領、數智賦能、綠色發展的全球奶業新生態。

創新是奶業高質量發展的第一生產力。潘剛表示，真正的創新，從來不是一座孤島，而是一片大陸，伊利正在做的，就是把全球的智慧擰成一股繩、織成一張網。在談到數智化時，潘剛表示，數智化不是某家企業、某個環節的獨角戲，而是全產業鏈的協奏曲，伊利正在縱向打通、橫向整合，織就覆蓋全產業鏈的數智化新生態。而作為誕生於草原的企業，伊利深知「取之有度、用之有節」的道理，率先在行業發布「雙碳」目標及路線圖，並承諾2050年前實現全產業鏈碳中和，又通過探索「碳足跡+水足跡」的「雙足跡」全鏈減碳方案，成為全球唯一入選聯合國《企業碳中和路徑圖》的農業食品業企業。

最後，潘剛向全球發出邀約：全球產業合作伙伴要攜手並肩，和合與共之心，走價值共生之路，為築牢人類健康基石、增進全球民生福祉貢獻乳業力量。

開幕式上發布的《世界奶業可持續發展呼和浩特倡議》，提出讓世界乳業「更綠色」「更智能」「更普惠」「更開放」「更安全」。潘剛的主旨演講與之深度呼應——創新、數智、綠色三大新生態的構建，正是對「更智能」「更綠色」的精准落地；全球智慧鏈、乳業數紐中心、「雙足跡」全鏈減碳方案，則是對「更開放」「更安全」的有力踐行。伊利以戰略行動成為「乳都倡議」最堅定的響應者與推動者。

一座城與一家企業：伊利定義「世界乳都」的產業脊梁

作為推動建設「世界乳都」的核心貢獻者，伊利的發展模式、全鏈實踐成果獲得國際權威認可，呼和浩特在全球奶業格局中已展現出不可替代的區位優勢與戰略價值。

從「中國乳都」到「世界乳都」，這座北緯40°的塞外青城用二十一年時間完成了歷史性跨越。在這一過程中，伊利也從一家地方企業成長為全球乳業五強、亞洲乳業第一，構建了「從一棵草到一杯奶」全鏈條貫通的完整產業生態，推動呼和浩特乳業全產業鏈營收突破3000億元、入選國家先進制造業集群，成為定義「世界乳都」的產業脊梁。

四大重磅發布：伊利為「世界乳都」注入硬核內涵

大會期間，伊利以一系列首創性、引領性的行動，為「世界乳都」注入了沉甸甸的硬核內涵——

開幕式上，中國（全球）乳業數紐中心、全球乳業高質量數據集工廠建設正式啟動，多方合作主體強強聯合，聚力搭建乳業行業數據基地，運用雲技術、人工智能深挖數據價值，以數字化、智能化手段賦能奶業全產業鏈提質增效。《母乳科學研究白皮書》立足於奶業高質量發展全局，這份白皮書具備多重深遠價值：清晰劃定母嬰營養前沿科研賽道，為全球乳品行業科研工作者提供權威參考依據；集中展示中國乳業科研創新成果，向全球輸出中國母乳領域研究進展，助力中國乳業深度參與構建全球乳品行業新標准。現場還發布了乳業國家技術創新中心2026年度十大科技創新成果，涵蓋奶牛育種、飼料減量替代、母乳益生菌、乳鐵蛋白量產、智能設備檢測、包裝回收等領域，多項技術為全球、國內首創，以硬核科技創新助力產業高質量發展，夯實中國乳業自主創新根基。

從2005年的「中國乳都」到2026年的「世界乳都」，呼和浩特用二十一年時間，把「一棵草、一頭牛、一杯奶、一塊酪」做成了全球奶業版圖上的核心坐標；伊利用二十一年時間，從一家地方企業成長為全球乳業五強，撐起了中國奶業的硬核脊梁。

這場盛會，是一次加冕，更是一次出發。正如潘剛所言——繁榮不是獨奏，而是交響。面向未來，伊利願與全球伙伴攜手並肩，在時代浪潮中協同共振，共同書寫全球奶業可持續發展的嶄新答卷，讓世界乳都的榮光，從敕勒川草原出發，照亮更廣闊的世界，讓世界共享健康！

SOURCE 伊利集團