香港航空正式重返北美市場 慶祝加拿大溫哥華航線再啟航

香港航空主席閻波先生表示：「我們很榮幸能再次開通溫哥華航線，為旅客提供多個出行選擇。溫哥華是香港航空首個北美航點，曾於2017年6月首次開通，並一直深受旅客歡迎。而恢復營運此航線除了標誌著公司正式重返北美市場外，更展現了香港航空由區域航空公司轉型為國際航空公司的策略於今年初已取得進展，加強我們佈局全球航線網絡覆蓋的信心。」

為了提升旅客體驗，公司為這條航線設計了別具香港特式的空中佳餚，為商務和經濟客艙旅客帶來各款中、西菜式及素食選擇。

香港航空總裁孫劍鋒先生指：「香港來往溫哥華航線採用空中巴士 A330-300 客機營運，並提供優質及獨特的長途飛行服務。不論是中國香港或加拿大旅客，都可透過此航線提供的種種貼心服務和餐膳，感受香港航空以客為本的服務精神，及對北美洲市場和世界各地乘客最真摯的服務承諾，體現了香港航空成為本地和國際重要全服務航空公司的願景。」

作為本地全服務航空公司，香港航空近年積極提升服務質素及拓展業務，透過策略性規劃優化航線網絡及調整機隊規模，目前已覆蓋30多個航點，展現強勁的復甦勢頭。其去年航班數量已全面恢復至疫情前水平，平均客座率維持約85%，全年載客量超過500萬人次。為配合業務發展，公司將會繼續按需求擴展機隊規模，以進一步提升運力。屆時，多元化的機隊配置將提升航班的靈活性及覆蓋範圍，讓旅客經香港便捷地前往中國內地、日本、韓國、東南亞等地區，以及澳洲、美國、加拿大和歐洲等全球熱門旅遊目的地。

香港航空來往香港和溫哥華的航班詳情*如下（所有時間均為當地時間）：

航線 航班號碼 起飛時間 抵達時間 運作班次 香港 – 溫哥華 HX080 22:10 18:10 每週二 23:50 19:50 每週六 溫哥華 – 香港 HX081 01:50 07:00 +1 每週三、日

備注：航班號及時間如有更改，恕不另行通知。

下載高清圖：https://bitly.cx/SL0m

關於香港航空

成立於2006年，香港航空乃以香港為基地的全服務航空公司，其航線網絡廣泛覆蓋亞太地區30個主要城市，分別與多間航空和渡輪服務公司簽訂聯程協議及代碼共享。香港航空以全空中巴士機隊營運，服務備受國際肯定，自2011年起榮獲國際認可的Skytrax四星級評級。更多資訊，請瀏覽www.hongkongairlines.com 或LinkedIn、Twitter、 Instagram、Facebook、新浪微博、 微信等社交媒體 。

SOURCE 香港航空