麥芽牙科成立「分層舒適化診療中心」 發佈《舒適化種植十項金標準》

隨著牙科醫療技術的快速發展，病人愈來愈重視診療過程的舒適度。麥芽牙科集團總院長鄭蒼尚教授指出，好多病人因為緊張和恐懼疼痛，而將治療一拖再拖甚至中途放棄，不但影響療效，亦增加了醫生的治療難度。為此，中心引入分層評估與鎮靜鎮痛方案，按病人需要，組合使用表面麻醉、電腦輔助局部麻醉（STA）、笑氣鎮靜、吸入式同靜脈麻醉等方法，同時，中心亦加強術前講解、風險分級和術中監測，幫助病人減輕焦慮與痛楚，提升其配合治療的程度與安全水平。

15人團隊服務1位病人 同睇牙恐懼講拜拜

據舒適化診療中心副組長劉永勝醫生介紹，中心採用「分層評估、專人專崗」的多學科協作模式，首創「15對1」的團隊組合，成員涵蓋檢驗、影像、種植、麻醉、護理、修復等不同崗位，確保由評估、治療到復原的每一個步驟，均有專人仔細跟進。「將複雜嘅嘢交俾團隊，將輕鬆嘅體驗還返俾病人，就係呢套系統嘅核心理念。」

自中心試運作以來，已經成功完成逾百例舒適化治療，包括成人剝牙、種植、杜牙根，以及為幼童和特殊需要人士提供全身麻醉下的口腔綜合治療。同時，針對高齡病人，中心設立多學科聯合評估流程，優化用藥及監護方案。

劉永勝醫生表示，有唔少客仔因為緊張搞到血壓唔穩定，唔能夠按原定計劃做治療。喺舒適化診療中心未成立之前，呢類情況屢見不鮮。自從成立咗舒適化中心之後，面對呢啲情況，就可以透過團隊聯合評估，採取相應嘅鎮靜技術，例如吸入式麻醉，令客仔嘅身體狀態穩定落嚟，順順利利完成治療，唔使再改期多次，來來回回咁奔波。

麥芽發佈 十項金標準 推動種植牙舒適化升級

麥芽牙科十年技術成果發佈會上同步推出《舒適化種植服務10項金標準》，重點關注術前風險分層與知情溝通、鎮靜鎮痛方案的選擇與圍手術期監測、異常情況處理與出院標準、以及術後跟進與資訊透明等關鍵環節，明確各項操作要求和記錄原則。

「舒適化唔單止係技術，更係一種醫療態度同管理方式。」深圳麥芽牙科醫院田忠奇院長強調，「我哋希望透過訂立清晰標準，提升服務透明度同安全性，推動口腔醫療變得更人性化、專業化同標準化。幫助每一位病人喺放鬆、安心嘅狀態下完成治療。」

十年技術升級， 麥芽牙科診治由數碼化邁向舒適化

據麥芽牙科集團總院長鄭蒼尚教授介紹，麥芽牙科自成立以來，一直堅持以技術為核心、以病人為本，不斷推動技術創新與服務升級，持續完善設施與技術。目前已形成兩大解決方案：高齡人士專屬種植方案、PMTC口腔深層預防護理；掌握三大核心技術：複雜骨增量種植技術、即剝即種技術、數碼化精確種植技術；並重點建設分層舒適化診療體系，推動口腔醫學向更精確、更安全、更舒適的方向發展！

鄭教授指出，數碼化作為基礎，已經應用在麥芽牙科每一個診療環節。隨著分層舒適化診療中心的成立及相關標準建立，舒適化種植將會被越來越多病人接受，重新定義植牙新體驗。

麥芽牙科 10週年慶 多重優惠回饋深港市民

由9月20日起，麥芽牙科10週年慶正式展開，推出10大禮遇回饋市民！作為首發福利的「香港愛牙計劃」，再次邀請全港市民免費洗牙。該計劃去年已為超過15,000名香港市民提供免費洗牙服務，今年的活動時間更長、規模更大。

此外，院慶期間還將推出一系列感恩回饋活動，深受顧客歡迎的金蛋禮、消費禮、到院禮，以及預約禮、種牙禮、半價優惠、打卡禮、特權禮、矯牙禮等多項超值福利登場。活動期間更有實用家電、潮流產品、人氣大獎等多重禮物送出，福利多多，誠意邀請您參與！

預約方式：

港人可透過以下途徑預約：

微信搜索「麦芽口腔」公眾號

致電預約熱線： 6649 8803

登錄官方網址預約 ︰ https://m.mykq120.com/contact/

通過社交平台預約：

Facebook：麥芽牙科（深圳）

Instagram：麥芽牙科 @maiyadental_sz

YouTube：麥芽牙科 @maiya_dental2015

親臨麥芽口腔各大院區

羅湖院區

羅湖區深南東路振華大廈2102號（2號線湖貝站C出口）

南山區南山大道1153號天源大廈（11號線南山站B1出口）

寶安區前進一路90號萬悅格蘭雲天酒店二樓（5號線靈芝站B出口）

龍華區和平路204號賽龍豪軒B棟（4號線龍華站B出口）

福田區彩田南路3002號彩虹大廈（1號線崗廈站A出口）

寶安區沙井中心路金達城大廈三樓（11號線沙井站D出口）

光明區馬田街道松白路4545號大仟里B區一樓（6號線公明廣場站D出口）

羅湖區人民南路1008號大中華環球金融中心南塔10樓（1號線羅湖站）

關於麥芽牙科

麥芽牙科成立於2015年，總部位於深圳，旗下設有深圳羅湖、南山、寶安、福田、龍華、沙井、光明、羅湖口岸，以及惠州、廈門等大型牙科旗艦院。每家機構均為區域龍頭，集團紮根深圳，輻射粵港澳大灣區，佈局東南地區，係一傢俱備區域影響力的牙科醫療集團。

目前集團擁有近1200名醫療從業人員，總營業面積超過430,000呎，裝配牙椅總量超過400臺，具備口腔種植、修復、矯正、牙周病治療等全面診療能力。年服務超過100萬人次，長期位居深圳民營牙科市場佔有率首位，深受市民信賴。

