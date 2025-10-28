香港愛牙計劃火熱進行，麥芽牙科十週年十大禮遇深港市民
深圳 2025年10月28日 /美通社/ -- 自9月20日盛大啟動的麥芽牙科十週年慶典獲得熱烈反應，因推出「十週年十大禮遇」，吸引不少香港市民專程前往參加。此次活動備受矚目，已引起香港社會廣泛討論，更吸引香港01記者親身到訪麥芽位於羅湖口岸旁的旗艦園區體驗，並作全程報道。
香港愛牙計劃 升級回歸，免費洗牙不設上限。
作為本次慶典的首發福利——「香港愛牙計劃」再度啟動並全面升級！據悉，去年該計劃已成功為逾15,000名港人提供免費牙科服務，適逢麥芽10週年，今年名額將不設上限，受惠人數將再創新高！
凡年滿18歲並出示香港身份證或回鄉證，即可免費體驗價值¥618元的「深層洗牙套餐」，全程配有專業護理指導。深圳8大旗艦院區皆可預約，其中羅湖旗艦醫院臨近羅湖口岸，深圳地鐵2號線湖貝站C出口步行1分鐘即達，十分便利！
多重禮遇同步放送，種牙享半價及集採特惠
除免費洗牙外，「十大禮遇」還包括多項回饋活動 。針對市民的種牙需求，麥芽牙科推出了「種牙全線項目第二隻半價」優惠；同時，響應國家種牙集採政策，集採百康特全瓷種牙項目亦是 ¥1,960/隻的特惠價格 。
此外，活動還包括「10,000份種牙禮遇」，首次預約種牙即可領取¥2,000種牙現金券及足金祈福金貼等禮品 。活動期間還設有「消費有賞」活動，消費每滿10,000元即可參與金蛋抽獎，獎品包括米家無線拖地機、智能手錶等實用家電，100%有獎 。
十年技術沉澱，以專業實力為優惠保駕護航
據麥芽牙科表示，十週年優惠不僅是價格回饋，更是基於十年技術積澱的信心保障 。據介紹，麥芽牙科作為深圳數字化技術的先行者之一，自2015年起率先引入德國KAVO 3D錐形束CBCT ；2017年承辦ICOI國際口腔種植峰會，推動國際技術臨床應用 ；2018年實現數字化種植導板自主打印 ；至2025年更成立「分層舒適化診療中心」，為怕痛、高齡人士提供個人化口腔治療方案。
十年來，麥芽累計投入超過2億元引進頂尖設備 ，所有技術投入最終都轉化為顧客更安心的診療體驗。這份對醫療品質的堅持，也帶來了市場的正面回饋：目前在麥芽牙科，有超過六成的顧客是經由舊客親友推薦而來，這種基於信任的口碑，也吸引越來越多的香港顧客前來就診。
「 更多麥芽牙科 10週年慶 」 優惠活動一覽
|
活動時間
|
2025.9.20-11.10
|
活動項目
|
優惠內容
|
參與條件 /備註
|
【種牙禮遇】
|
¥2,000種牙現金券
|
首次預約種牙即可領取全部禮品。
#麥芽牙科10週年慶，即可免費獲得足金祈福金貼。
|
【半價鉅獻】
|
種牙全線項目，享第二隻半價優惠
|
響應國家種牙集採政策，年度最強優惠
|
【消費有賞】
|
• 滿¥1,000：贈10週年定制購物袋
|
獎品包括：米家無線拖地機、智能手錶、除蟎儀、電煮鍋、空氣炸鍋、鋁框行李箱等，100%有獎
|
【特惠精選】
|
• 指定種牙/矯齒項目：即減 ¥2,000
|
更多全科項目及高端種植品牌優惠同步進行
麥芽牙科十週年慶 預約方式：
- 微信搜索「麦芽口腔」公眾號
- 致電預約熱線： 6649 8803
- 登錄官方網址預約 ︰ https://m.mykq120.com/contact/
- 通過社交平台預約：
Facebook：麥芽牙科（深圳）
Instagram：麥芽牙科 @maiyadental_sz
YouTube：麥芽牙科 @maiya_dental2015
親臨麥芽口腔各大院區
- 羅湖院區
羅湖區深南東路振華大廈2102號（2號線湖貝站C出口）
- 南山院區
南山區南山大道1153號天源大廈（11號線南山站B1出口）
- 寶安院區
寶安區前進一路90號萬悅格蘭雲天酒店二樓（5號線靈芝站B出口）
- 龍華院區
龍華區和平路204號賽龍豪軒B棟（4號線龍華站B出口）
- 福田院區
福田區彩田南路3002號彩虹大廈（1號線崗廈站A出口）
- 沙井院區
寶安區沙井中心路金達城大廈三樓（11號線沙井站D出口）
- 光明院區
光明區馬田街道松白路4545號大仟里B區一樓（6號線公明廣場站D出口）
- 口岸院區
羅湖區人民南路1008號大中華環球金融中心南塔10樓（1號線羅湖站）
關於麥芽牙科
麥芽牙科成立於2015年，總部位於深圳，在深圳羅湖、南山、寶安、福田、龍華、沙井、光明、羅湖口岸，惠州，廈門等開設大型牙科旗艦院，每家機構均為區域龍頭，集團植根深圳，輻射粵港澳大灣區，佈局東南地區，是一傢俱備區域影響力的牙科醫療集團。
目前醫療從業人員近1200人，總營業面積430,000呎，總牙椅裝配量400餘臺，具備口腔種植、修復、矯正、牙周等全方位口腔診療能力。年服務超100萬人次，常年位居深圳民營口腔市場份額前列，深受廣大市民喜愛。
