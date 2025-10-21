台灣用友啟動「六城聯航」系列論壇 攜手產業領袖打造「台商跨境經營新格局」

越南成焦點：全球格局重塑下的新挑戰與機遇

當前，大量製造業加速從中國轉移至東南亞，特別是越南，該國已憑藉區位與成本優勢成為亞洲重要的製造與出口中心。然而，企業在快速擴張的同時，正遭遇多重挑戰：多國法規差異與稅務合規壓力、跨國資金流不透明、在地化營運難度，以及雲端安全與資料治理風險升級。

尤其，越南本地ERP系統功能與國際標準存在差距，難以滿足高科技與跨境企業對多帳簿、多準則、合併報表等精細化管理需求，這使得企業對具備國際化與在地化能力的數智化解決方案的需求空前提升。

用友YonBIP ：一站式全球數智化運營基石

用友憑藉超過 20 年的海外佈局經驗，深知企業痛點。其 YonBIP 平台為台商與中資企業打造了集**「全球財務會計＋管理會計＋稅務服務＋共享服務」**於一體的高效雲端解決方案。

該平台已實現：

多語言、多幣種、多稅制的全球合併報告。

支持 IFRS 與本地準則並行核算。

外幣折算、自動稅務申報與電子檔案管理。

提供 24/7 全球雲端交付與在地技術支援，並針對越南市場建立完善的法規對應模組與當地稅制包，確保企業快速合規落地。

夥伴聯手：共創新格局的關鍵亮點

本次「六城聯航」論壇集結了各領域的領軍企業，共同為台商提供深度洞察與實戰解方：

阿里雲：提供「端、網、安全」三層方案，構築雲網安全一體化的全球佈局基石。

安永會計師事務所：聚焦國際稅務與補助策略，分享政府補助申請實務與稅務合規成功案例。

盟立集團：以智慧科技與自動化創新為核心，提供 AMHS、AGV、智慧倉儲等解決方案，推動智慧工廠生態構建。

以智慧科技與自動化創新為核心，提供 AMHS、AGV、智慧倉儲等解決方案，推動智慧工廠生態構建。 用友：介紹其覆蓋財務、人力、供應鏈、製造等十大領域，支持多語言、多幣種、多時區的一站式全球數智化運營方案。

論壇將深度探討「全球布局新思維」、「智動出海：AI驅動的智慧製造」以及「全方位補助申請諮詢」等熱門議題，旨在幫助企業將全球風險轉化為成長機會。

活動資訊

地點 日期 時間 舉辦地點 台北場 2025年11月6日（四） 13:30–16:50 台北國泰萬怡酒店2F百合廳 越南場 2025年12月12日（五） 13:00–17:00 THE REVERIE SAIGON（胡志明市）

報名地址：https://www.yonyou.com.tw/globalsix/

關於用友台灣

用友於2003年在香港成立海外事業部總部，在全球化新戰略下，發展至14個海外分支機構，遍及香港、澳門、台灣、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、越南、北美洲、歐洲、日本 、中東及非洲市場。

台灣用友經 14 年的努力，在台灣拓展至一批知名企業客戶，如：統一集團、家樂福、旺旺集團、華新麗華、聯強國際、誠品、劍湖山世界、愛之味、AECOM 等。台灣用友將持續秉持深耕台灣的經營策略，提供當地客戶更優質的服務，滿足台商在兩岸多地經營資訊化的需求，同時也為外資在台灣本地化資訊應用提供即時服務。

為因應海外業務需求並提升服務效能，用友也在新加坡設立了海外數據中心，從而為全球客戶提供更安全、穩定且即時的雲端服務。

