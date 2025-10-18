雲迹科技登陸港交所 與立訊集团合作加速全球擴張

掛牌首日市場反應積極，公司表示：「未來，我們將繼續通過探索更廣泛的應用案例並創建充滿活力的生態系統，提升商業化能力；優化我們的產品及服務以增強其在多個垂直行業的適應性；提升技術實力；及擴大我們的全球影響力。」

云迹科技系中国大陆明星机器人公司，已实现全国区域99%的部署率，成为酒店行业智能化标配。其全球领先的全自主学习系统实现了从感知、认知、决策、执行、反馈的完整闭环，全程无需人工干预。

据弗若斯特沙利文报告，2024年云迹科技在三维空间场景的在线机器人规模与服务用户数均居全球首位：单日峰值达3.6万台，年服务量超5亿次，月指令执行量突破186亿次。

截至目前，公司累计服务企业客户超3.4万家，涵盖3.4万余家酒店、150余家医院，以及工厂、楼宇等多元场景，展现出卓越的跨行业服务能力。

該公司宣佈與立訊集团建立戰略合作夥伴關係，共同加速全球業務擴張。

與立訊集团的合作將增強雲迹科技在全球供應鏈整合、跨區域部署及生態系統建設方面的能力。雲迹科技代表表示：「透過此次合作，我們將進一步優化機器人解決方案，並拓展更廣闊的國際市場。」

該公司將憑藉其上市地位及新合作關係，推動技術創新與全球佈局，為股東和社會創造永續價值。

展望未來，公司將以此次上市爲契機，依托全球資本，推動公司業務進一步發展，在取得優異業績的同时，回饋股東、回饋社會、回報大衆！

關於北京雲迹科技股份有限公司

北京雲迹科技股份有限公司在中國機器人服務智能體市場中位列領先地位。公司主要提供機器人及功能套件，輔以AI數字化系統的服務。從能夠與現實世界互動的機器人，到能夠優化決策的AI數字化系統，公司向客戶提供適應性強及可擴展的產品及服務。智能體是一種具有自主感知、記憶、推理分析、決策和行動執行能力的人工智能，可直接針對特定任務提供端到端、持續迭代的解決方案。於往績記錄期間，公司主要專注於開發機器人服務智能體。

