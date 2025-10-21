聚焦核心業務 玄武雲擬引入戰略投資者

廣州 2025年10月21日 /美通社/ -- 10月20日，玄武雲發佈公告，公司股東正浩環球、宏漢環球及保雅與漢唐明元投資有限公司（下稱「漢唐明元」）簽訂買賣協議，根據協議，漢唐明元擬以6519.89萬港元購買玄武雲已發行股本總數的20%。交易完成後，漢唐明元及其實控人廉健將成為玄武雲單一最大股東集團。

公告顯示，漢唐明元是一家註冊於香港的公司，主要從事投資業務，公司實控人為廉健先生。據介紹，廉健先生曾任深圳市德普特光電顯示技術公司董事長、長信科技（300088.SZ）董事及副董事長，助力企業成為新能源汽車領導廠商、手機領導廠商等的重要合作夥伴。同時，廉健先生在產業投資領域擁有豐富的實踐經驗，於2018年起，其專門從事科技、新能源等產業的研究與投資，聚焦中國品牌出海與「一帶一路」國家大戰略的產業與投資機會，除投資玄武雲外，其旗下的深圳市漢唐明元投資發展合夥企業（有限合夥）已投資涵蓋科技、新能源產業的多家公司。

對於此次投資目的，玄武雲在公告中指出，長期以來，廉健先生始終專注於符合經濟結構優化升級方向、具備良好前景、市場潛力與技術優勢的企業。他高度認可玄武雲在「AI+企業數字化服務」細分領域的產業領導地位，尤其對公司在AI+雲通信業務的SaaS應用及國際業務發展寄予厚望。未來，廉健先生將以資本為紐帶，整合公司及相關產業鏈資源，持續鞏固並放大玄武雲競爭優勢，助推公司實現更高質量的發展。值得注意的是，截至公告日期，廉健已持有玄武雲已發行股份總數的1.63%。

在引入戰略投資者的同時，玄武雲也對自身業務進行了調整。公司同日發佈的另一則公告顯示，公司董事會主席陳永輝先生將向公司非全資附屬公司廣州市玄瞳科技有限公司（下稱「玄瞳」）注入2000萬元作為其新增註冊資本，同時，玄瞳科技大股東廣州市玄韜智慧雲科技有限公司（下稱「玄韜」，為玄武雲全資附屬公司）同意分別以500萬元及600萬元的價格，向獨立第三方玄瞳同達及玄瞳同和出售玄瞳註冊資本總額的16.67%及20%。

上述交易完成後，玄瞳的註冊資本將增至5000萬元，其中，陳永輝先生將持有玄瞳40%股權，玄韜對玄瞳的持股將降至20%，玄瞳同和與玄瞳同達則分別持有12%及10%的股權，其他股東則合計持有18%的股權。而根據上市相關規則，玄瞳的財務業績將不再納入玄武雲的綜合財務報表。

對此，玄武雲在公告中表示，陳永輝先生收購玄瞳主要基於戰略、營運及財務方面的考慮。自2024年1月成立以來，玄瞳一直處於虧損狀態，對玄武雲整體財務表現造成不利影響。而通過此次交易後，玄武雲將計畫對上市公司資源重新分配，從而提升資本效率。同時，通過轉讓玄瞳股權，玄武雲預計將獲得約600萬元的未經審核收益，這也符合玄武雲轉型、升級及可持續發展的目標。

SOURCE 玄武雲科技控股有限公司