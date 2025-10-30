博楓資管聯同建華集團成立合資公司收購香港工業物業 共同開拓冷鏈倉儲業務

香港 2025年10月30日 /美通社/ -- 全球領先的投資機構博楓資產管理公司（博楓資管）與香港建華集團旗下的毛利資本（Māori Capital）聯合宣佈成立合營公司。合營公司已從太古地產收購位於香港青衣清甜街4至6號的工業物業（「青衣工業物業項目」），將用以發展現代化冷鏈倉儲旗艦設施。總部位於紐約的博楓資管旗下管理資產超過1萬億美元，而毛利資本則為香港最大新鮮食品零售商及街市營運商建華集團旗下專職投資的公司。

該青衣工業物業項目為博楓資管與毛利資本新成立冷鏈倉儲聯營企業的種子項目。是次戰略合作匯集博楓資管在全球冷鏈倉儲及物流投資方面的豐富專業知識，與建華集團在香港的扎實市場根基、逾千銷售點的龐大零售網絡，以及對亞洲新鮮食品零售及供應鏈的深入了解等優勢，共同拓展現代化冷鏈業務。

該項目物業樓面總面積達246,000平方呎，位於香港最成熟的物流地段，無縫連接葵青貨櫃碼頭及香港國際機場等主要運輸節點，未來將建設現代化食品及醫藥級標準的冷鏈倉儲物流設施，並配備節能製冷系統及先進的倉儲和物流管理配套解決方案，預期將於2026年竣工並全面啟用。未來，該合營公司將積極在亞洲各地發掘高質量冷鏈資產及相關業務的投資機會。

博楓資管東亞地區房地產總裁Andrew Burych表示：「我們高度重視冷鏈倉儲這個投資領域，主要受消費結構轉型、食品物流需求上升，以及考慮到香港等樞紐城市現代化溫度控制設施供應不足的市場等因素，是次青衣物業轉型為高端冷鏈倉儲設施的計劃，正配合我們活化工業資產未充分被利用的亞洲地區之策略。透過與建華集團旗下毛利資本合作，並善用建華集團的營運網絡，我們成功建構企業資本與本地市場專長的強效組合，未來更有望於重點市場打造垂直整合的冷鏈平台。」

建華集團主席凌偉業先生表示：「隨著消費者對高品質產品的需求增加，我們發現亞洲新鮮食品零售業對優質冷鏈倉儲服務的需求正持續上升，我們於冷鏈倉儲業務的發展策略是要把握機遇，憑藉建華集團多元化業務資產，以及二十多年的深厚本地經驗，我們有信心加強冷鏈倉儲領域的投資，進一步鞏固行業領導地位。」

毛利資本管理合夥人凌偉豪先生表示：「此次合作標誌著現代冷鏈基礎設施發展的重要里程。我們期待與博楓資管密切合作，共同拓展聯營企業平台，並結合雙方專業優勢，投資在亞太區內高品質冷鏈解決方案相關的資產與業務。」

博楓資管在物流領域擁有深厚底蘊。憑藉其營運專長、全球品牌影響力及遍佈15個市場據點，博楓資管持續為投資者創造價值。博楓資管管理價值260億美元的全球工業資產組合，其持有的物業遍佈五大洲，總面積達1.9億平方米，使其成為全球物流房地產領域最活躍的投資者之一。在亞太地區，博楓資管管理的物流資產規模達35億美元。

- 完 -

關於博楓資產管理公司

博楓資產管理公司是全球領先的另類資產管理公司，總部位於紐約，管理資產規模逾1萬億美元，涵蓋可再生能源與轉型項目、基礎設施、私募股權、房地產及信貸領域。博楓資管以長期價值投資為核心理念，專注於構成全球經濟支柱的房地產及基礎服務業務。其為全球投資者提供多元化另類投資產品，涵蓋公共及私人退休金計劃、捐贈基金與基金會、主權財富基金、金融機構、保險公司及私人財富管理。憑藉博楓資管作為資產所有者與營運者的深厚底蘊，博楓資管致力於創造價值並為其客戶跨越經濟週期持續創造豐厚回報。欲了解更多資訊，請瀏覽其官方網站: www.brookfield.com。

關於建華集團及毛利資本

建華集團是香港規模最大的食品及零售綜合企業之一，於全港營運逾千銷售點，聘用約5,000名專業人才及資深前線員工。

建華集團業務核心聚焦於香港日常必需的食品及商品，業務版圖涵蓋新鮮市場資產管理與價值增值、零售營運、食品貿易、餐飲服務，以及倉儲物流解決方案。建華集團始終堅定不移地致力於業務營運及社區服務計劃的可持續發展，在履行企業社會責任的同時，鞏固其於業界的領導地位。

毛利資本是建華集團旗下的策略投資機構，專注於對集團具策略意義的投資項目。其投資組合涵蓋房地產、餐飲、零售及科技相關私募股權投資，同時涉及冷鏈基礎設施、倉儲與物流。欲了解更多資訊，請瀏覽其官方網站: www.uni-china.com。

SOURCE 建華集團