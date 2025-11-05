半島酒店集團連串節慶活動發揚節日傳統 恭迎賓客歡度佳節締造溫馨回憶

應節饗宴

全球各地半島酒店的頂級餐廳和得奬食府，將會呈獻烹調團隊悉力打造的全新應節美食。倫敦半島酒店米芝蓮二星餐廳 Brooklands by Claude Bosi，將會炮製平安夜及聖誕日豐富晚餐等應節饗宴，讓賓客享用美食之餘，飽覽倫敦巿內璀璨的節日燈飾。到訪巴黎半島酒店的賓客，則可安坐米芝蓮二星餐廳雲雀樓頂餐廳酒吧，暢享同樣出色的節慶佳餚，包括由行政主廚David Bizet操刀的黑松露盛宴，將於12月整月供應。香港半島酒店備受歡迎的瑞樵閣，將會降臨紐約半島酒店Pen Top樓頂酒吧，化身成為佳節限定餐廳，讓賓客在阿爾卑斯山小木屋風格的輕鬆環境下，品嚐正宗瑞士美食。

精采表演

各地半島酒店將持續節日傳統，為賓客帶來繞樑三日的佳節妙韻，包括多位著名歌手將於12月期間在馬尼拉半島酒店輪流獻唱，酒店亦將在12月7日當晚，與馬尼拉交響樂團携手舉辦盛大的四十周年聖誕音樂會；蒞臨比華利山半島酒店的賓客，則可在聖誕前夕整個星期，到客廳茶座享用半島下午茶大飽口福之餘，同時欣賞由Westside Ballet芭蕾舞團專業舞者演出的聖誕經典《胡桃夾子》的精采片段。

歡樂家庭活動

半島酒店今年將再度呈獻深受家庭賓客喜愛的應節活動，包括聖誕樹亮燈儀式以及將有聖誕老人驚喜現身的佳節下午茶。東京半島酒店將再度推出玩具醫院，在大堂茶座當值的玩具醫生義工們，將為兒童賓客損壞的心愛玩具賦予新生命；芝加哥半島酒店頂樓溜冰場Sky Rink 將再次華麗登場，與芝城的奪目夜色相得益彰；光臨倫敦半島酒店的家庭賓客，將可在12月14日起，安坐設有15個座位的私人影院，一邊大啖美味朱古力和聖誕薑餅，一邊欣賞多齣經典佳節電影。

精美禮品

各家半島酒店今年將繼續為賓客帶來精選的應節禮品及精緻美點。集團旗艦香港半島酒店的賓客，將可款待摯愛（或犒賞自己）暢享包括Margy's Monte Carlo獨家療程的佳節水療護理體驗，煥發身心。上海半島酒店與王府半島酒店的半島精品店，多款精選禮籃、半島手工朱古力、可愛的半島小熊女以及精美飾品等應有盡有，是賓客選購送禮佳品的首選。賓客亦可到Chanel、Harry Winston以及 Jenny Packham等高級名店林立的半島精品廊，細意挑選特色的聖誕禮物。

除夕盛會

各地半島酒店皆會舉行除夕盛宴，讓賓客歡欣喜迎2026年，例如曼谷半島酒店的大堂口茶座，當晚將會舉行衣香鬢影的除夕舞會，賓客更可享絕佳位置，欣賞湄南河上璀璨的除夕煙花匯演。伊斯坦堡半島酒店的樓頂餐廳及酒吧Gallada，當晚則會變為除夕盛會的舞台，提供風味獨特的土耳其與亞洲美食、創意雞尾酒及駐場DJ的精選樂曲。

佳節行善

半島酒店集團行善不遺餘力，一向透過外展活動及慈善捐款關懷社會上的弱勢社群，佳節期間亦不忘送暖。今年，賓客將可與半島酒店為各地兒童的福祉共襄善舉，包括為國際願望成真基金竹籌募善款，替病危兒童實現願望。

有關香港上海大酒店有限公司（香港上海大酒店）

香港上海大酒店有限公司於1866年註冊成立，為香港聯合交易所上市公司(00045)。香港上海大酒店乃一間集團的控股公司，集團持有、發展並管理位於亞洲、美國及歐洲主要地點的豪華酒店、商用及住宅物業，並提供旅遊及休閒、會所管理及其他服務。半島酒店集團由香港半島酒店、上海半島酒店、王府半島酒店、東京半島酒店、紐約半島酒店、芝加哥半島酒店、比華利山半島酒店、倫敦半島酒店、巴黎半島酒店、伊斯坦堡半島酒店、曼谷半島酒店及馬尼拉半島酒店組合而成。集團旗下物業包括香港的淺水灣綜合項目、山頂凌霄閣及聖約翰大廈、越南胡志明市的The Landmark及法國巴黎的21 avenue Kléber。集團旗下會所與服務包括香港山頂纜車、加州喀麥爾鶉園高爾夫球會、香港的半島會所管理及顧問服務、半島商品及大班洗衣。

