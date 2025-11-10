智通科創的比特幣儲備戰略與印度布局 台灣資本市場迎來「比特幣化」新時代

台灣首家上市公司 採用比特幣儲備策略

智通選擇以SORA可轉換公司債切入，而非直接購買比特幣。此舉既能參與比特幣價格上行的潛在紅利，又能保有債權安全與固定利息收益，被外界解讀為「攻守兼備」的設計。

董事會表示，這是基於三大動機：首先是抗通膨與資產保值，比特幣2100萬枚總量上限，使其具備數位黃金特質。其次為匯率對沖，智通業務橫跨多國市場，比特幣能降低貨幣波動風險。最後考量到資本市場效應，隨著比特幣價格上升，淨值與每股盈餘將被放大，推升市場估價。

市場人士認為，這一策略有望在台灣重演美國MicroStrategy以比特幣儲備帶動股價長期上行的現象。

借力SORA 合規與國際布局先行

SORA前身為納斯達克上市公司Top Win，近年更名為AsiaStrategy，致力於推動亞洲上市公司導入比特幣資產策略，已在日本、韓國建立案例，累積了合規與會計處理的實戰經驗。

智通強調，透過這次合作，除了投資價值，更重要的是「借鏡SORA的國際經驗」，以合規為前提，循序漸進將比特幣策略落地台灣。與直接購幣相比，智通策略更為審慎，凸顯其「股東利益優先、合規先行」的原則。

收購Letul 跨足印度數位金融

另一項關鍵決策，是全數收購位於新德里的Letul Investments，取得印度NBFC執照。印度市場人口紅利與數位支付滲透率極高，被視為下一波金融科技創新的關鍵戰場。

這將使智通能合法展開貸款、支付與數位金融業務，未來不排除發展加密資產抵押貸款、Web3與跨境支付與自家FinShell Pay平台串聯的比特幣與穩定幣支付

智通股價放量上漲 資本市場即時反應

公告發布後，智通股價與成交量同步放量上漲，顯示投資人對新戰略高度認同。分析師指出，若比特幣維持多頭走勢，智通的NAV與EPS有望進一步放大，並帶動長期股價支撐。

市場觀察人士也認為，智通的舉動，可能會引領台灣上市公司進入「比特幣化」的新時代，重新定義企業估價的模式。

從硬體科技到「比特幣＋金融科技」藍圖

智通上半年毛利率達64%、營業利益率高達50%，財務結構穩健，並非因困境而轉型，而是選擇在高峰期布局下一個成長曲線。

公司強調，這次行動不是短期投機，而是將比特幣納入長期資產配置，並透過NBFC執照與支付平台，打造「資產保值、金融創新、國際拓展」的三合一藍圖。

在全球資本市場普遍將比特幣視為戰略儲備資產的背景下，智通的決策不僅是公司自身的突破，也可能成為亞洲企業的重要里程碑。

原文連結https://lai-media.net/news_view.php?new_sn=101397

SOURCE 賴傳媒