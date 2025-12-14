《圓．生寓境》江屘菊個展進駐熊圖敘 DOS｜Gensler 森態建築×藝術跨界打造台中新地標

藝術能量的見證者：收藏者韓心怡分享創作帶來的感動

本次展覽亦吸引長期關注江屘菊創作的收藏者到場，其中有「銷售女王」之稱的 韓心怡 便分享了自己與作品的深刻連結。她表示，江屘菊筆下色彩鮮明、能量飽滿的畫面，長年以來深深觸動她的心，目前已收藏作品逾十幅。

韓心怡說：「江老師的色彩非常鮮豔、充滿生命力，我每次看到都很感動。她畫中的圓象徵圓滿融合，也代表能量的循環；而樹的意象就像庇護、成長的力量，不只陪伴了我，也讓生活更加充滿希望。」

她也分享，將作品置入家中或空間中，能讓每日生活節奏更安定，「這是江老師創作最迷人之處，也讓我不斷想收藏。」

圓，是能量的流動

總裁畫家江屘菊：讓回家成為一件看見美與力量的事

藝術家 江屘菊 表示，《圓．生寓境》的「圓」象徵完整、圓融與綿延不絕的生命能量，猶如她創作中持續出現的「能量球」意象，溫柔卻堅定地陪伴著每一位觀者。

她說：「我希望藝術能走進生活。當作品與建築空間融合，不只是裝飾，而是一種能讓人回家就能看見力量、看見美的存在。」

作品筆觸中的光感、圓的律動，也自然呼應熊圖敘 DOS 建築立面的弧線與森態語彙，使展覽更像是一場生活方式的延伸，而非單純的作品陳列。

Gensler 弧線語彙 × 江屘菊能量圓

熊圖建設：建築不只是容器，而是城市的美學尺度

熊圖建設總經理 林鼎強 表示，Gensler 的建築設計以「葉片、森態、流動」為核心，透過弧線語彙讓建築呈現自然生命力；江屘菊作品中的圓與光，恰與此精神完美契合。

「熊圖敘 DOS 不只是一座住宅，而是北台中城市美學的新封面。江老師的作品帶給空間更多能量，也讓訪客在賞屋時能感受建築內外一致的氣質。」

林鼎強強調，未來熊圖建設將持續與創新藝術家合作，希望讓建築成為城市的文化節點，使美感真正進入日常生活。

跨界對話：當藝術走進建築，生活被重新照亮

《圓．生寓境》在熊圖敘 DOS 所構築的，是一個介於自然、建築與生活之間的美學寓境：

圓的能量 → 呼應 Gensler 弧線外觀

光的流動 → 延伸森態建築的層層綠意

靜奢氣質 → 完成十四期國際住宅的完整生活畫面

這場展覽不僅提升了接待中心的藝術層次，也讓熊圖敘 DOS 成為城市中兼具建築語言與文化含量的指標場域。

展覽資訊｜《圓．生寓境》江屘菊創作個展

展期｜即日起至 115 年 5 月 31 日

地點｜熊圖敘 DOS 接待中心

地址｜台中市北屯區崇德十路二段 99 號

時間｜10:00–18:00

【熊圖敘 DOS】

Gensler 全台首座住宅作品｜十四期國際森態寓所 2–3 房

預約專線｜04-2369-7799

接待會館｜https://reurl.cc/EQOo9m

線上預約｜https://reurl.cc/M64mr4

新聞出自處 https://lai-media.net/110243

SOURCE 賴傳媒