《圓．生寓境》江屘菊個展進駐熊圖敘 DOS｜Gensler 森態建築×藝術跨界打造台中新地標
新聞提供者賴傳媒
14 12月, 2025, 08:28 CST
台北2025年12月12日 /美通社/ -- 由 熊圖建設 與國際建築團隊 Gensler 共同打造的「熊圖敘 DOS」接待中心，（6）日迎來《圓．生寓境》江屘菊創作個展。展覽以「圓」作為核心語彙，象徵圓融、圓滿與正向能量，亦與建案「森態、流動、自然共生」的建築精神相互映照，形成台中少見的跨界美學場域。本篇報導來自賴傳媒。
此檔展覽不僅呈現藝術家的生命哲思，也深化了熊圖敘 DOS 身為 十四期國際住宅新地標 所具備的生活品味，讓來訪者在賞屋同時，也能感受到藝術與建築共振的靜奢氛圍。
藝術能量的見證者：收藏者韓心怡分享創作帶來的感動
本次展覽亦吸引長期關注江屘菊創作的收藏者到場，其中有「銷售女王」之稱的 韓心怡 便分享了自己與作品的深刻連結。她表示，江屘菊筆下色彩鮮明、能量飽滿的畫面，長年以來深深觸動她的心，目前已收藏作品逾十幅。
韓心怡說：「江老師的色彩非常鮮豔、充滿生命力，我每次看到都很感動。她畫中的圓象徵圓滿融合，也代表能量的循環；而樹的意象就像庇護、成長的力量，不只陪伴了我，也讓生活更加充滿希望。」
她也分享，將作品置入家中或空間中，能讓每日生活節奏更安定，「這是江老師創作最迷人之處，也讓我不斷想收藏。」
圓，是能量的流動
總裁畫家江屘菊：讓回家成為一件看見美與力量的事
藝術家 江屘菊 表示，《圓．生寓境》的「圓」象徵完整、圓融與綿延不絕的生命能量，猶如她創作中持續出現的「能量球」意象，溫柔卻堅定地陪伴著每一位觀者。
她說：「我希望藝術能走進生活。當作品與建築空間融合，不只是裝飾，而是一種能讓人回家就能看見力量、看見美的存在。」
作品筆觸中的光感、圓的律動，也自然呼應熊圖敘 DOS 建築立面的弧線與森態語彙，使展覽更像是一場生活方式的延伸，而非單純的作品陳列。
Gensler 弧線語彙 × 江屘菊能量圓
熊圖建設：建築不只是容器，而是城市的美學尺度
熊圖建設總經理 林鼎強 表示，Gensler 的建築設計以「葉片、森態、流動」為核心，透過弧線語彙讓建築呈現自然生命力；江屘菊作品中的圓與光，恰與此精神完美契合。
「熊圖敘 DOS 不只是一座住宅，而是北台中城市美學的新封面。江老師的作品帶給空間更多能量，也讓訪客在賞屋時能感受建築內外一致的氣質。」
林鼎強強調，未來熊圖建設將持續與創新藝術家合作，希望讓建築成為城市的文化節點，使美感真正進入日常生活。
跨界對話：當藝術走進建築，生活被重新照亮
《圓．生寓境》在熊圖敘 DOS 所構築的，是一個介於自然、建築與生活之間的美學寓境：
- 圓的能量 → 呼應 Gensler 弧線外觀
- 光的流動 → 延伸森態建築的層層綠意
- 靜奢氣質 → 完成十四期國際住宅的完整生活畫面
這場展覽不僅提升了接待中心的藝術層次，也讓熊圖敘 DOS 成為城市中兼具建築語言與文化含量的指標場域。
展覽資訊｜《圓．生寓境》江屘菊創作個展
展期｜即日起至 115 年 5 月 31 日
地點｜熊圖敘 DOS 接待中心
地址｜台中市北屯區崇德十路二段 99 號
時間｜10:00–18:00
【熊圖敘 DOS】
Gensler 全台首座住宅作品｜十四期國際森態寓所 2–3 房
預約專線｜04-2369-7799
接待會館｜https://reurl.cc/EQOo9m
線上預約｜https://reurl.cc/M64mr4
新聞出自處 https://lai-media.net/110243
SOURCE 賴傳媒
分享這篇文章