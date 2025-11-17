讓廢棄物「不進掩埋場」 超邁推進零廢管理

新聞提供者台灣德國萊因
台北 2025年11月17日 /美通社/ -- 2025 年超邁工業通過德國萊因 「廢棄物零填埋管理系統」(Zero Waste to Landfill， ZWTL）認證，成為台灣獲得該認證的企業先行者之一。此認證代表超邁工業已建立符合標準的管理系統，開始落實零填埋管理措施，並達到符合標準的一星級認證，未來將持續提升廢棄物轉化率。
超邁工業成立於1985年，是專業於銅纜、光纖結構網路佈線及居家網路佈線產品的創新領先製造商。超邁工業為回應客戶的永續要求，於 2024 年底啟動「零填埋管理系統」導入計畫。 該公司成立跨部門團隊，針對廢棄物管理的各環節逐步優化，涵蓋廢棄物的產生、儲存、運輸及最終處理等階段。查證範圍包含結構化佈線系統、光纖與銅纜電信連接器、佈線配件、數據網路線、室內裝潢產品及安全產品等。在導入零填埋管理系統的過程中，管理層帶領跨部門團隊積極參與，並透過輪值制度讓員工共同維護廢棄物分類與容器清潔，強化全員參與的環保文化；同時依不同材質拆解分類寶特瓶，並與供應商合作推動包裝材料重複使用。
廢棄物零填埋管理系統是協助組織達到廢棄物源頭減量、資源再利用、處理無害化的目標，最大限度減少填埋量，減輕環境負面影響，讓廢棄物管理轉變為資源管理。此標準適用範圍包括企業工廠、園區、學校等場所。認證企業需要達到標準規定的廢棄物轉化率，通過分類、減量、再利用、回收及能源回收等方式確保至少 90% 廢棄物不進入掩埋處理。依據廢棄物轉移率，企業可獲得一星級（廢棄物轉化率 94% - 96.99%）至三星級（廢棄物轉化率>= 99%）不同等級證書，作為衡量企業永續管理的參考指標。
德國萊因TÜV 大中華區客製化服務總經理曾明藝說明，工廠營運過程中往往會有各類廢棄物如生活垃圾、園林廢棄物、包裝紙箱、化學試劑等。零廢工廠的概念是讓員工都有參與改變的機會，例如工廠供餐以水果取代固定供應的優格，減少大量塑膠優格杯並讓果皮再利用；進出廠單據電子化，每年減少整箱紙張記錄；或將廚餘粉碎後導入廢水站，補充微生物營養元素或利用於生態花園等都是可以轉廢為寶的示範作法。
從源頭減量到資源化，零廢管理代表企業朝向綠色製造的重要方向，也展現對環境責任的具體行動。此舉不但能提升企業環保意識，也有助於降低違規風險與管理成本，強化企業在永續經營上的長期布局。
