讓廢棄物「不進掩埋場」 超邁推進零廢管理

廢棄物零填埋管理系統是協助組織達到廢棄物源頭減量、資源再利用、處理無害化的目標，最大限度減少填埋量，減輕環境負面影響，讓廢棄物管理轉變為資源管理。此標準適用範圍包括企業工廠、園區、學校等場所。認證企業需要達到標準規定的廢棄物轉化率，通過分類、減量、再利用、回收及能源回收等方式確保至少 90% 廢棄物不進入掩埋處理。依據廢棄物轉移率，企業可獲得一星級（廢棄物轉化率 94% - 96.99%）至三星級（廢棄物轉化率>= 99%）不同等級證書，作為衡量企業永續管理的參考指標。

德國萊因TÜV 大中華區客製化服務總經理曾明藝說明，工廠營運過程中往往會有各類廢棄物如生活垃圾、園林廢棄物、包裝紙箱、化學試劑等。零廢工廠的概念是讓員工都有參與改變的機會，例如工廠供餐以水果取代固定供應的優格，減少大量塑膠優格杯並讓果皮再利用；進出廠單據電子化，每年減少整箱紙張記錄；或將廚餘粉碎後導入廢水站，補充微生物營養元素或利用於生態花園等都是可以轉廢為寶的示範作法。

從源頭減量到資源化，零廢管理代表企業朝向綠色製造的重要方向，也展現對環境責任的具體行動。此舉不但能提升企業環保意識，也有助於降低違規風險與管理成本，強化企業在永續經營上的長期布局。

SOURCE 台灣德國萊因