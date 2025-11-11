友達能源光電浪板支架獲德國萊因 UL 2703 認證

台北 2025年11月11日 /美通社/ -- 友達能源事業群 (AUO) 持續拓展美國市場，旗下「光電整合型浪板 SunSteel PM024NB8 支架系統」已於「台灣國際智慧能源週 Energy Taiwan 2025」期間通過德國萊因依據美國 UL 2703:2025 標準執行的測試認證。此項認證確認產品在結構安全、電氣導通及耐候性能等關鍵指標上，符合北美市場對太陽能模組安裝系統的最新安全要求，為推動全球淨零建築發展提供關鍵助力。

隨著各國對低碳產品的要求不斷提高，太陽光電產業更加重視其產品的環境友善和永續性，在生產過程中減少環境衝擊，提高資源利用效率。友達持續儲備智慧能源生態圈能量，此次取得的UL 2703認證意義重大。UL 2703 是美國太陽能模組安裝系統的關鍵安全標準，涵蓋結構承載、導電連接、接地、防火性能與環境耐候性等多項測試。在UL 2703認證下，將有助於友達以高規格安全產品進軍國際市場，提供全球用戶兼具品質與安裝便利的支架系統。該認證產品可用於美加屋頂系統，代表其安全與品質已獲得北美市場肯定，進一步推動太陽光電產業的安全與永續發展。