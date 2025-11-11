友達能源光電浪板支架獲德國萊因 UL 2703 認證
11 11月, 2025, 14:12 CST
台北 2025年11月11日 /美通社/ -- 友達能源事業群 (AUO) 持續拓展美國市場，旗下「光電整合型浪板 SunSteel PM024NB8 支架系統」已於「台灣國際智慧能源週 Energy Taiwan 2025」期間通過德國萊因依據美國 UL 2703:2025 標準執行的測試認證。此項認證確認產品在結構安全、電氣導通及耐候性能等關鍵指標上，符合北美市場對太陽能模組安裝系統的最新安全要求，為推動全球淨零建築發展提供關鍵助力。
隨著各國對低碳產品的要求不斷提高，太陽光電產業更加重視其產品的環境友善和永續性，在生產過程中減少環境衝擊，提高資源利用效率。友達持續儲備智慧能源生態圈能量，此次取得的UL 2703認證意義重大。UL 2703 是美國太陽能模組安裝系統的關鍵安全標準，涵蓋結構承載、導電連接、接地、防火性能與環境耐候性等多項測試。在UL 2703認證下，將有助於友達以高規格安全產品進軍國際市場，提供全球用戶兼具品質與安裝便利的支架系統。該認證產品可用於美加屋頂系統，代表其安全與品質已獲得北美市場肯定，進一步推動太陽光電產業的安全與永續發展。
德國萊因的專家團隊有超過 30 年以上的太陽光電服務經驗，具備UL、CSA及IEC 等多國標準測試能力，為歐洲百年歷史的第三方檢測認證機構之一，並能協助客戶在產品開發早期即同步符合多國法規要求，縮短產品上市時程。 德國萊因大中華區太陽能與商業產品服務副總裁李衛春表示，德國萊因致力於提供安全及永續發展的解決方案，此次的 UL 2703 認證，不僅肯定友達在產品安全與品質上的領先表現，同時也展現德國萊因協助企業符合美國標準的專業能力。
友達深耕能源領域，累積深厚的技術整合實力，積極推動能源轉型與再生能源市場布局。此次經由德國萊因 UL 2703:2025 認證，進一步強化其在太陽能系統安全與國際市場的競爭優勢，並以高可靠度的太陽能解決方案回應全球能源轉型趨勢，未來將持續擴建智慧能源生態圈，為合作夥伴及客戶打造能源轉型最佳解方，迎接智慧綠生活。
