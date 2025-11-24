蘇港「師長計劃」匯聚多元導師 逾百青年踴躍參與

蘇港會一直致力於推動兩地青年交流與發展。本次「師長計劃」延續該會宗旨，匯聚來自金融、會計、教育、創科、商業、公共事務等多元領域的資深師長，為學生提供全方位的行業見解與職涯建議，分享各領域的實務經驗與專業知識，體現蘇港在促進青年發展方面的持續努力。

多元導師陣容，豐富活動內容

何宇磯創會主席在活動上介紹該會發展歷程，見證蘇港在推動青年交流方面的成果；鄭曉玲會長及慕容崇僑名譽主席分享江蘇青年實習計劃，展現兩地交流的具體實踐；黃澤明主席則分析就業市場現況，提供青年前瞻建議。

透過師長訪談沙龍與分組交流，學生能深入了解各行業特點與發展前景，並在蘇港搭建的平台中，與導師建立直接聯繫，為未來職涯發展鋪路。

建立持續指導機制

蘇港透過此活動突破單次交流限制，建立長期師生聯繫機制。參與學生不僅獲得就業指導，更可加入專業社群，獲得持續的職涯支持，體現該會對青年成長的長期承諾。

蘇港青年交流促進會透過「師長計劃」的跨代對話與經驗傳承，為青年學子提供實質職涯指引。逾百名學生的熱情參與，不僅見證青年對專業指導的迫切需求，更彰顯蘇港在促進兩地青年交流與發展方面的重要貢獻。

