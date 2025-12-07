遇見小麵登陸港交所 進軍中式麵館第一股

遇見小麵於2014年在廣州創立，憑借清晰的戰略規劃和嚴謹的運營管理實現快速增長。其餐廳網絡從2022年初的133家門店，擴展至如今覆蓋中國大陸及香港22個城市的465家門店。另有115家新店正在籌備中，公司即將在年底前突破500家餐廳。值得一提的是，第500家門店將落戶新加坡，這既是該公司首家海外門店，也標誌著中國餐飲體繫向全球邁出重要的一步。

遇見小麵採用「直營+加盟」雙輪驅動的規模化商業模式。所有門店均依托集中化、標準化、數字化的管理系統運營，管理範疇覆蓋配方研發、集中採購、供應鏈管理、選址開店、門店建設、日常運營、員工培訓、營銷推廣及質量管控等全流程。該公司專注地道川渝風味，主打招牌紅碗豌雜面、金碗酸辣粉、抄手系列以及小鍋冒菜系列。每家餐廳通常提供30-40款菜品，並定期更新菜單，以此提升顧客用餐體驗，確保每次用餐都溫馨、親切且令人回味。

該公司還自主研發了全鏈路餐廳運營系統，覆蓋前後端工作流程，包括訂單管理、堂食外賣履約、排班調度、生產控制、採購、庫存管理、供應鏈協同、人才培養和績效考核等環節。

展望未來，此次IPO募集資金將用於加速公司多年擴張計劃，提升數字化與供應鏈實力，並推進其國際化戰略。遇見小麵計劃未來三年新開520至610家餐廳，且已開啟海外佈局。其首家海外門店將於2025年12月在新加坡開業，這標誌著中國餐飲體繫向全球市場推廣邁出關鍵一步，也將東南亞確立為新的增長引擎。

登陸港交所是遇見小麵發展歷程中的重要里程碑。在「中國小麵，全球遇見」願景的指引下，公司將持續加強數字化運營，優化供應鏈效率，為中國乃至全球消費者帶來高品質、高價值的中華美食。

