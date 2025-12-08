富國島鉑爾曼酒店：海岸聖誕時刻 共赴歡樂慶典

全齡同樂的聖誕趣味活動

度假村的節慶企劃不僅是一系列慶祝活動，更旨在為不同世代創造歡樂時刻。無論是年輕旅人、親子家庭或童心未泯之士，皆可參與曲奇裝飾工作坊、熱鬧歡騰的泡沫派對與煙花主題手作體驗。這些互動體驗讓旅客深入感受海島文化傳承，成為假日旅程中難忘的印記。若想放慢節奏，賓客亦可參加海邊瑜伽課程，在熱鬧的節慶期間尋一處寧靜，舒展身心、釋放壓力，與自我重新連結。

富國島鉑爾曼酒店的節日獨特風韻

整體而言，此企劃清晰展現富國島鉑爾曼酒店如何演繹這個季節：節慶美饌、繽紛活動、現場DJ演出與躍動的節日佈置。一系列輕鬆易享的體驗，正呼應當下「珍珠島」居民與旅人於歲末相聚、慶祝與共饗的生活方式。

如需瞭解富國島鉑爾曼酒店更多節日資訊，可瀏覽官網pullmanphuquoc.com，或致電+84 (0) 297-267-9999 / +84 (0) 91-665-0248查詢。

