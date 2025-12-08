富國島鉑爾曼酒店：海岸聖誕時刻 共赴歡樂慶典

新聞提供者Pullman Phu Quoc Beach Resort
越南富國島2025年12月8日 /美通社/ -- 隨著聖誕季降臨富國島與世界各地，空氣中逐漸瀰漫著熱帶暖意與節慶璀璨交織的熟悉氛圍。燈飾開始閃爍，這座「珍珠島」愈發歡騰，度假計劃亦相繼落定。作為鉑爾曼旗下五星級旗艦度假村，富國島鉑爾曼酒店(Pullman Phu Quoc Beach Resort)現已鋪陳夢幻節日佈置、沉浸式度假奢享體驗與洋溢歡樂的年末氛圍。
佳餚美饌與新年盛宴
節日期間，賓客可盡享多款精緻餐飲體驗：包括細膩講究的平安夜晚宴、悠閒寫意的海鮮燒烤盛宴，以及備受期待的跨年晚會。跨年晚會將呈現優雅而熱烈的夜晚——香檳舉杯祝賀、現場表演、活力澎湃的DJ陣容，更有璀璨煙花於海面夜空綻放。成人價格由2,800,000越南盾++起，即可品嚐薈萃全球風味的豐盛自助盛宴。賓客可享用來自富國島純淨海域的頂級海鮮、完美烤製的牛排，以及由專業侍酒師精心挑選的葡萄酒佳釀，讓每道風味更臻昇華。
全齡同樂的聖誕趣味活動
度假村的節慶企劃不僅是一系列慶祝活動，更旨在為不同世代創造歡樂時刻。無論是年輕旅人、親子家庭或童心未泯之士，皆可參與曲奇裝飾工作坊、熱鬧歡騰的泡沫派對與煙花主題手作體驗。這些互動體驗讓旅客深入感受海島文化傳承，成為假日旅程中難忘的印記。若想放慢節奏，賓客亦可參加海邊瑜伽課程，在熱鬧的節慶期間尋一處寧靜，舒展身心、釋放壓力，與自我重新連結。
富國島鉑爾曼酒店的節日獨特風韻
整體而言，此企劃清晰展現富國島鉑爾曼酒店如何演繹這個季節：節慶美饌、繽紛活動、現場DJ演出與躍動的節日佈置。一系列輕鬆易享的體驗，正呼應當下「珍珠島」居民與旅人於歲末相聚、慶祝與共饗的生活方式。
如需瞭解富國島鉑爾曼酒店更多節日資訊，可瀏覽官網pullmanphuquoc.com，或致電+84 (0) 297-267-9999 / +84 (0) 91-665-0248查詢。
