해변에서 즐기는 크리스마스, 풀만 푸꾸옥 비치 리조트 연말 축제

푸꾸옥, 베트남 2025년 12월 8일 /PRNewswire/ -- 베트남 푸꾸옥 섬과 전 세계가 크리스마스 시즌을 준비하면서 점차 열대의 따뜻함과 축제의 반짝임이 어우러진 익숙한 분위기가 형성되고 있다. 불빛이 하나둘 켜지면서 펄 아일랜드(Pearl Island)는 한층 더 들뜬 분위기로 바뀌고, 스테이케이션 계획도 하나둘 자리 잡는다. 풀만의 5성급 플래그십 리조트인 풀만 푸꾸옥 비치 리조트(Pullman Phu Quoc Beach Resort)는 마법 같은 장식과 리조트 스타일의 호사로운 경험, 그리고 한 해를 기쁘게 마무리하는 연말 분위기를 선사한다.

미식 향연과 새해맞이 갈라

축제 기간 이어지는 다채로운 고급 다이닝 경험과 함께 투숙객들은 정성껏 준비된 크리스마스이브 디너, 여유로운 BBQ 시푸드, 그리고 손꼽아 기다려 온 새해 전야 갈라(New Year's Eve Gala)를 즐길 수 있다. 새해 전야 갈라는 샴페인 토스트, 라이브 공연, 에너지가 넘치는 DJ 라인업, 바다 위로 펼쳐지는 눈부신 불꽃놀이로 우아함과 짜릿함이 어우러진 밤을 예고한다. 1인당 가격은 280만 베트남 동부터 시작되며, 정교한 요리 예술이 돋보이는 호화로운 월드 와이드 뷔페 이용이 포함된다. 푸꾸옥의 청정 해역에서 공급되는 고급 해산물, 완벽하게 구워낸 스테이크, 그리고 모든 풍미를 한층 끌어올리도록 세심하게 엄선한 와인 셀렉션이 함께 제공된다.

전 세대가 함께 즐기는 크리스마스 액티비티

이번 축제 프로그램은 단조로운 일련의 행사가 아닌 세대를 아우르는 즐거움을 선사하도록 구성됐다. 젊은 여행객과 부모, 그리고 마음만은 여전히 젊은 이들까지 모두 쿠키 장식, 신나는 폼 파티, 불꽃 공예 체험에 참여할 수 있다. 이러한 참여형 액티비티를 통해 여행객들은 섬의 유산과 문화를 더욱 가까이 느끼며, 이를 휴가의 잊지 못할 한 장면으로 만들 수 있다.

보다 여유로운 휴식을 원하는 투숙객들은 바닷가 요가 세션에 참여해, 바쁜 연말 시즌 동안 몸과 마음을 이완하고, 스트레스를 해소하며, 스스로와 다시 연결되는 고요한 시간을 보낼 수 있다.

풀만 푸꾸옥이 선사하는 연말 시즌

전체 프로그램을 종합해 보면, 풀만 푸꾸옥이 이번 시즌을 어떻게 맞이하고 있는지가 분명해진다. 축제 분위기의 다이닝, 역동적인 액티비티, 라이브 DJ 세트, 그리고 생동감 넘치는 장식이 어우러진 구성이다. 직관적이고 이용하기 쉬운 프로그램으로, 펄 아일랜드에서 사람들이 이 시기에 어떻게 먹고, 축하하며, 함께 모이는지를 잘 반영하고 있다.

풀만 푸꾸옥 비치 리조트의 연말 시즌 관련 최신 소식은 웹사이트(pullmanphuquoc.com)에서 확인하거나, +84 (0) 297 267 9999 또는 +84 (0) 91 665 0248로 문의하면 된다.

