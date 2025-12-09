安智環球助力湖南新化縣三校煥新 讓愛在孩子的起跑線延續

安智環球集團創辦人暨董事長張文輝博士在多場完工儀式中，亦分享自身成長與求學經歷，勉勵師生保持信念、勇於面對挑戰，並培養果敢堅毅的品格。他寄語孩子們懂得感恩父母、老師與社會，以誠實守信與樂觀進取的精神立身；同時強調唯有勤奮學習、立志成才，才能在未來以行動回饋社會，成為推動正向力量的一份子。

此次公益捐建獲得政府及相關部門領導的高度肯定，被視為推動地方教育發展的重要助力，也充分體現企業深耕基層教育的堅定承諾。安智環球秉持「最值得您信賴的資產傳承創建夥伴」之願景，並以「安心託付，智慧信誠」為核心精神，期望以智慧傳遞信誠，以行動回應社會對我們的信任。未來，集團將持續推動提升教學品質的相關計畫，相信教育的力量能為孩子帶來改變人生的契機。

安智環球將持續以公益為本，匯聚更多愛心資源，陪伴偏鄉教育穩健前行，讓知識的光亮照耀更多孩子的成長道路。

關於安智環球集團

安智環球集團為一間金融集團，致力於為亞洲客戶提供新穎多元的信託和財富管理解決方案。作為一間擁有良好基礎的集團成員，安智環球服務(新加坡)私人有限公司、安智環球服務有限公司及安智環球服務(庫克群島)有限公司提供來自司法管轄區完善信託保護的信託解決方案，為客戶提供全方位的資產保護。

