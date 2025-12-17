「中國寧波一號」於帆船香港環島大賽奪冠 功勳戰船中國水域首戰告捷

帆船香港環島大賽是亞洲最具影響力的近岸帆船賽事之一，今年也是第17屆中國杯帆船賽的重要組成部分，匯聚超過200艘賽船、1500名選手同場競技。面對全長26海里（約48公里）的複雜航程、變幻莫測的風浪條件以及密集的島嶼航道挑戰，中國寧波一號在賽前充分準備的基礎上，憑藉出色的團隊協作和戰術執行，在全程航行中保持穩定發揮，最終以3小時58分33秒率先衝過終點線，以巨大的領先優勢收穫主場首航佳績。

「這次比賽對中國寧波一號意義非凡——船隊首次駕駛M32雙體船在中國水域參賽，也是在香港的首次亮相。能從兩百多條船中脫穎而出，第一個衝線，我們感到無比自豪。」中國寧波一號帆船隊創始人包文駿在賽後表示，「本次船隊的核心成員由包括奧運冠軍徐莉佳在內的中國籍船員組成。船員們在近50公里的賽程中，既拼速度，也拼毅力，非常不容易，為他們感到驕傲！」

制勝關鍵：本土船員實力盡顯

此次參賽，中國寧波一號以中國籍船員為核心陣容，徐莉佳、劉明、鄭毅均登船出戰。賽前，團隊針對香港水域多變的風況進行了系統性準備，先後在14節至22節的不同風力條件下完成適應性訓練。

與統一出發的傳統帆船賽不同，香港環島大賽採用「分時啟航」規則——慢船先出發，快船後出發，既保障了不同類型船隻的公平競爭，也讓海上追逐更具懸念。本屆賽事最早組別於8時30分起航，中國寧波一號所在的倒數第二組則在10時30分出發。

然而比賽開局卻頗具挑戰：啟航後維多利亞港內出現僅3節左右的微風，船隊一度面臨因未能在12:30前通過鯉魚門而被判「未完成比賽」（DNF）的風險。之後，全隊通過不斷努力「找風」、換舷，最終在截止時間前成功衝出港口。

正如船隊戰術師Jake Liddell所說：「港口周邊建築林立，風向多變，但穿過鯉魚門後風力變得理想。」進入開闊水域後，中國寧波一號充分發揮M32雙體船的速度優勢，一路超越其他所有賽船，最終率先衝線。

前帆船奧運冠軍、舵手徐莉佳表示：「這次比賽不僅讓更多帆友和公眾認識了中國寧波一號，更驗證了賽前集訓錘煉出的團隊默契。」船隊期待未來能繼續駕駛M32雙體船在中國水域揚帆競逐，Jake Liddell也表示：「希望未來能在中國參加更多比賽，特別期待能到船隊所在地寧波參賽！」

展望未來：肩負使命揚帆遠航

此次勝利，不僅是中國寧波一號競技實力的展現，更是寧波城市精神與航海文化的生動融合。從寧波象山亞帆中心揚帆，到香江之畔率先衝線，船隊始終承載著「敢為人先、勇立潮頭」的寧波基因，在風浪中詮釋着拼搏、協作與開拓的永恆價值。

中國寧波一號帆船隊創始人包文駿在賽後激動地表示，「作為寧波籍香港企業家，我們將寧波的精神帶到了香港賽場。中國寧波一號帆船隊充滿活力，專注投入、低調堅韌，這正是寧波人精神的體現。感謝全體船員的拼搏，這份榮譽屬於團隊，同時也離不開寧波市政府、寧波市體育局、象山縣政府的支持，更感謝雅戈爾、HELLY HANSEN等夥伴的一路同行。」

未來，中國寧波一號將繼續肩負雙重使命：一方面，作為中國航海運動的先鋒，將持續參與國際高水準賽事，在世界舞臺上展現中國帆船力量；另一方面，也將積極推動航海文化普及與青少年帆船培養，以體育為紐帶，深化甬港交流、促進海洋文化傳播，助力中國航海事業發展。

功勳戰船已啟新程，中國寧波一號將繼續破浪前行，在更廣闊的水域中傳遞寧波精神、中國風采。

