紅谷灘香港推介會圓滿落幕 邀請旅客走進「英雄城」南昌

整場推介會宛如一場沉浸式文旅盛宴，流程豐富且亮點紛呈：《夢回洪州》的翩躚舞姿重現「洪都新府」盛世，《映山紅》的悠揚歌聲回溯革命歲月，《水墨贛江》的空靈旋律勾勒江南秀色，三場特色表演讓香港同胞直觀感受紅谷灘的文化魅力。

推介環節以「古色、紅色、金色」三大篇章展開，全方位呈現紅谷灘的多元風貌：江西省博物館的「贛地寶盒」、滕王閣的千年古韻訴說著歷史底蘊；南昌艦、建軍雕塑廣場等紅色地標承載著英雄記憶；「鴻鵠28里」廊道上的雙子塔、摩天輪、九龍湖公園，則展現著現代都市的時尚活力。

此外，現場特設四大主題展區，「南昌禮物」文創、樣式雷非遺等特色展示，讓嘉賓近距離觸摸紅谷灘的創新活力與文化厚度。

最讓香港同胞心動的，莫過於本次推介會推出的專屬優惠政策！南昌融創樂園79折特惠，南昌之星摩天輪7折暢享，VR樂園低至7折等，從景區門票到酒店住宿，覆蓋旅行全場景，誠意滿滿。

此次推介會成果豐碩，兩地重點文旅企業成功簽署「客源互送」合作協議，為雙向旅遊市場繁榮奠定機制化基礎。

未來，紅谷灘將以此次推介會為起點，持續優化文旅產品供給，深化與香港在客源開拓、品牌推廣等方面的合作，讓兩地文旅交流常態化、多元化。我們相信，隨著兩地互動日益緊密，會有更多香港同胞走進紅谷灘，在秋水廣場感受「落霞與孤鶩齊飛」的詩意，在贛江畔體驗都市休閒的愜意，在南昌艦上感悟英雄精神。

SOURCE 紅谷灘區文化廣電旅游局