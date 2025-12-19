紅谷灘香港推介會圓滿落幕 邀請旅客走進「英雄城」南昌

新聞提供者紅谷灘區文化廣電旅游局
香港2025年12月19日 /美通社/ -- 2025年12月16日，「天下英雄城 萬象紅谷灘」南昌紅谷灘（香港）文旅推介會在香港隆重舉行。本次活動由南昌市文化廣電旅遊局、紅谷灘區人民政府主辦，紅谷灘區文化廣電旅遊局承辦，旨在深入貫徹落實國家關於推動區域協調發展、深化內地與香港文化交流合作的戰略部署，積極對接粵港澳大灣區建設，以文旅為紐帶，共促兩地客源互送、市場共享、產業共興，攜手講好中國故事江西篇章。
推介會現場，南昌市紅谷灘區副區長張蓮波在致辭中表示，紅谷灘區作為南昌現代化都市核心區，正全力打造具有國際影響力的文旅目的地。此次赴港推介，是兩地文旅產業深化合作的重要契機，期待與香港各界攜手挖掘合作潛力，拓展發展空間。香港中國旅遊協會理事長辛聰金回應稱，南昌文旅資源底蘊深厚，紅谷灘區的現代文旅發展活力十足，香港旅遊業界將積極搭建對接橋樑，推動兩地文旅合作結出更多豐碩成果。
整場推介會宛如一場沉浸式文旅盛宴，流程豐富且亮點紛呈：《夢回洪州》的翩躚舞姿重現「洪都新府」盛世，《映山紅》的悠揚歌聲回溯革命歲月，《水墨贛江》的空靈旋律勾勒江南秀色，三場特色表演讓香港同胞直觀感受紅谷灘的文化魅力。
推介環節以「古色、紅色、金色」三大篇章展開，全方位呈現紅谷灘的多元風貌：江西省博物館的「贛地寶盒」、滕王閣的千年古韻訴說著歷史底蘊；南昌艦、建軍雕塑廣場等紅色地標承載著英雄記憶；「鴻鵠28里」廊道上的雙子塔、摩天輪、九龍湖公園，則展現著現代都市的時尚活力。
此外，現場特設四大主題展區，「南昌禮物」文創、樣式雷非遺等特色展示，讓嘉賓近距離觸摸紅谷灘的創新活力與文化厚度。
最讓香港同胞心動的，莫過於本次推介會推出的專屬優惠政策！南昌融創樂園79折特惠，南昌之星摩天輪7折暢享，VR樂園低至7折等，從景區門票到酒店住宿，覆蓋旅行全場景，誠意滿滿。
此次推介會成果豐碩，兩地重點文旅企業成功簽署「客源互送」合作協議，為雙向旅遊市場繁榮奠定機制化基礎。
未來，紅谷灘將以此次推介會為起點，持續優化文旅產品供給，深化與香港在客源開拓、品牌推廣等方面的合作，讓兩地文旅交流常態化、多元化。我們相信，隨著兩地互動日益緊密，會有更多香港同胞走進紅谷灘，在秋水廣場感受「落霞與孤鶩齊飛」的詩意，在贛江畔體驗都市休閒的愜意，在南昌艦上感悟英雄精神。
