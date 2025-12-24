精準招商見實效 三亞推動自貿港產業合作縱深發展

依托自由貿易港「零關稅、低稅率、簡稅制」政策優勢及面向東盟、聯通全球的區位便利，三亞正全力打造國際化黃金珠寶產業高地。

12 月 11 日，2025 中國（三亞）國際黃金市場年會順利召開，全球 500 餘名黃金行業企業代表、金融機構及國際組織嘉賓齊聚，共商政府、行業協會與企業的高效協同之道。

中國黃金協會黨委書記嚴弟勇表示，三亞通過佈局建設黃金珠寶產業園等核心載體，推動產業鏈供應鏈深度融合，已成為行業對外開放的重要門戶。

紫金礦業集團股份有限公司黨委副書記、副董事長、總裁鄒來昌表示，紫金礦業已在三亞設立國際業務總部，規劃建設黃金主題公園，未來將拓展精深加工、跨境貿易等業務，深度參與自由貿易港建設。

目前，三亞崖州灣科技城高新區已率先落地加工增值內銷免關稅政策，為企業構建「原料免稅進口 — 成品低稅內銷」的高效通道，產業生態持續優化。

金融賦能實體經濟 產融協同提質增效

融資租賃與自由貿易港培育新質生產力、推動產業升級的需求高度契合。隨著海南自由貿易港封關，三亞日益成為中央企業佈局中國 -- 東盟市場的戰略支點。

同日舉辦的中央企業融資租賃助力海南自由貿易港建設大會，吸引 240 餘位中央企業租賃公司、金融機構及省屬國企代表參會。活動現場，三亞市投資促進局聯合 17 家機構簽署 8 項戰略合作協議，預計帶動全省金融服務規模超 100 億元。

近年來，三亞聚焦郵輪遊艇、深海科技、熱帶特色高效農業等重點產業，積極引進優質金融資源，支持企業設立區域總部或特殊項目公司（SPV），探索知識產權、數據資產等新型租賃模式，推動金融與產業深度融合。

精準招商見實效 大會成果加速轉化

這兩場會議不僅展現了三亞的產業承載力和開放吸引力，更成為招商引資的重要平台。

三亞市投資促進局同步推出投資機遇座談會、鉑族金屬市場年會等配套活動，通過政策宣講、園區考察、對接洽談等方式，讓「會議流量」轉化為「投資增量」。

招商部門及重點園區詳細解讀自由貿易港及三亞專項政策的適用範圍、申報流程與兌現機制，並組織與會代表實地走訪崖州灣科技城高新區、三亞中央商務區等園區，深入了解當地營商環境、產業佈局和平台支撐能力，進一步增強企業的投資信心。

此外，恰逢海南自貿港封關運作實施當日，「開放新高地，消費新機遇」2025 海南自貿港國際精品周啟動儀式暨外資企業座談會在三亞隆重舉行。這場盛會既是封關紅利釋放的首場重磅活動，更是三亞連結全球消費資源、深化外資合作的重要契機。三亞市投資促進局提前謀劃、主動出擊，第一時間組建多支專業招商分隊，深入活動現場與參會的國際品牌商、外資企業代表、行業協會負責人等開展「一對一」精准對接，全力推動更多優質外資專案落地生根。

未來，三亞市投資促進局將緊抓全島封關運作的歷史性機遇，發揮自由貿易港政策疊加優勢與開放門戶功能，加快構建招商新格局，深化「四鏈」協同融合，培育具有全球競爭力的現代產業集群。

SOURCE 三亞市投資促進局