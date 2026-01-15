艾美迭代工藝高效價人二倍體狂苗完成三期臨床 效價顯著高於已上市產品

香港2026年1月15日 /美通社/ -- 國內疫苗頭部企業艾美疫苗（06660.HK）1月15日發佈公告，公司研發的迭代工藝高效價人二倍體狂犬疫苗，目前III期臨床現場工作已順利完成。這標誌著該疫苗正式進入新的階段，為未來商業化上市奠定堅實的基礎。在當前疫苗行業從「規模擴張」轉向「價值競爭」的臨界點上，艾美疫苗這款迭代狂苗產品，將憑藉硬核的商業價值，為公司業績帶來強力支撐。

在同質化嚴重的疫苗市場，差異化是最強競爭力。艾美疫苗的迭代工藝高效價人二倍體狂苗，在多個方面體現出明顯的差異化及技術優勢。其一，具有超高效價的明顯特點，動物試驗表明，免疫後可產生高保護水準的抗體，在同一劑量條件下，其效價顯著高於已上市的人二倍體狂犬疫苗。該疫苗支持「五針法」、「四針法」等靈活接種方式。

其二，與傳統的初代人二倍體狂犬疫苗相比，艾美研發的這款疫苗，率先突破了傳統工藝中病毒滴度低、產量低的技術瓶頸，在純化工藝上進行了優化創新，在產品品質和安全性方面均得到顯著提高。這不僅是公司研發實力的體現，也是全球狂犬疫苗高效價工藝領域的重大突破。

此外，艾美已建設完全滿足國際化標準的迭代工藝高效價人二倍體狂犬疫苗車間，並已完成商業化規模的三期臨床試驗樣品的生產，具備該產品規模化生產的能力。

差異化的技術競爭實力，增強了市場對艾美迭代工藝高效價人二倍體狂苗商業化前景的信心。與傳統的Vero細胞狂犬疫苗相比，人二倍體狂犬疫苗使用了人二倍體細胞代替了Vero細胞，該細胞與人同源，具有天然的安全性優勢。目前市場上的人二倍體狂犬疫苗與Vero細胞狂犬疫苗相比，價格高出3到5倍，具有更高的產品附加值。更重要的是，該產品是公司全球化佈局的一部分，可貢獻額外收益，強化公司的市場地位，為公司持續穩健發展增加新動力。

艾美疫苗在狂犬疫苗領域的佈局堪稱行業獨有，從傳統Vero細胞疫苗到人二倍體狂苗、迭代無血清狂苗，再到前沿mRNA疫苗的完整產品矩陣，多層次、多維度的產品佈局策略，為公司構建了強大的技術壁壘和市場競爭優勢。

中國是全球最大的狂犬疫苗市場，根據灼識諮詢統計，在產品更新迭代、 狂犬疫苗普及度提高的推動下，預計於2030年達148億元。有分析認為，隨著多款迭代狂犬疫苗產品陸續上市，艾美將形成覆蓋不同價格帶與需求場景的產品矩陣，在國內外市場實現「技術溢價+規模效應」的雙重增長。

