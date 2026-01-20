艾美疫苗20價肺炎結合疫苗臨床獲批，迭代升級大單品有望搶佔國內先機

香港2026年1月20日 /美通社/ -- 國內疫苗頭部企業艾美疫苗（06660.HK）1月19日發佈公告，公司研發了優化升級版的迭代20價肺炎結合疫苗，日前已獲得國家藥監局臨床試驗批准，開展臨床試驗。這標誌著艾美在肺炎疫苗領域研發管線的進一步豐富和完善。

肺炎鏈球菌性疾病是世界衛生組織（WHO）列為「極高度優先」使用疫苗預防的疾病之一，可導致肺炎、腦膜炎、敗血症等嚴重後果，尤其威脅兒童、老年人及免疫功能低下人群。艾美疫苗此次獲批臨床的20價肺炎結合疫苗，在13價疫苗覆蓋13種高危血清型的基礎上，新增7種流行血清型，擬用於2月齡（最小滿6周齡）及以上人群接種，以預防由該產品覆蓋的20種肺炎球菌血清型引起的感染性疾病，為更廣泛人群提供更全面的保護。

高價肺炎球菌疫苗是兵家必爭之地，但高端產品仍然有限。多價結合肺炎疫苗技術壁壘很高，每增加一個價型，技術難度都會大幅提升。

艾美疫苗綜合考慮市場需求和研發週期，做好了迭代產品梯隊儲備，成熟一代推向市場一代。包括在13價肺炎結合疫苗的基礎上，研發了優化升級版的迭代20價肺炎結合疫苗、24價肺炎結合疫苗，針對不同代次產品做差異化的市場策略定位。此外，去年年中時公司就已公告，23價肺炎多糖疫苗已完成III期臨床血清檢測，即將揭盲。它與結合疫苗將共同構建從兒童到老年的全生命週期肺炎防護體系，滿足市場多元化需求。

於國內，暫時尚未有同類疫苗產品獲批上市。復星國際證券研究報告認為：20價肺炎結合疫苗，憑藉其覆蓋 20種肺炎球菌血清型的廣譜保護優勢，有望成為市場主導產品。作為13價肺炎結合疫苗的升級迭代產品，20價肺炎結合疫苗的開發，充分依託公司現有的成熟分銷網路，確保其快速實現市場滲透。同時，20價肺炎結合疫苗兼具兒科和成人市場的雙重覆蓋能力，進一步鞏固了艾美疫苗在行業內的競爭優勢。

