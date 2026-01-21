嶺大傑出科研學者李亮亮教授 獲選英國皇家化學學會會士

香港2026年1月21日 /美通社/ -- 嶺南大學（嶺大）伍絜宜跨學科學院副教授李亮亮教授憑藉其在研發新材料化學領域所作出的傑出貢獻，獲選為英國皇家化學學會會士。此項殊榮亦彰顯伍絜宜跨學科學院以跨學科創新結合研究實踐，在推動可持續發展方面的學術影響力與價值。

李亮亮教授表示：「我對於獲選為英國皇家化學學會會士深感榮幸，這不僅是對我研究工作予以肯定，也得益於嶺南大學提供良好的研究環境，使我有機會透過此平台與全球科研學者進行跨學科合作，交流最新研究成果。我正牽頭於嶺大籌建先進能源材料實驗室（Laboratory for Advanced Energy Materials），專注於開發先進能源材料，期望未來解決全球能源儲存的挑戰，為社會帶來更多突破性貢獻。」