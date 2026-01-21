嶺大傑出科研學者李亮亮教授 獲選英國皇家化學學會會士

香港2026年1月21日 /美通社/ -- 嶺南大學（嶺大）伍絜宜跨學科學院副教授李亮亮教授憑藉其在研發新材料化學領域所作出的傑出貢獻，獲選為英國皇家化學學會會士。此項殊榮亦彰顯伍絜宜跨學科學院以跨學科創新結合研究實踐，在推動可持續發展方面的學術影響力與價值。

李亮亮教授表示：「我對於獲選為英國皇家化學學會會士深感榮幸，這不僅是對我研究工作予以肯定，也得益於嶺南大學提供良好的研究環境，使我有機會透過此平台與全球科研學者進行跨學科合作，交流最新研究成果。我正牽頭於嶺大籌建先進能源材料實驗室（Laboratory for Advanced Energy Materials），專注於開發先進能源材料，期望未來解決全球能源儲存的挑戰，為社會帶來更多突破性貢獻。」

嶺大伍絜宜跨學科學院副教授李亮亮教授新當選英國皇家化學學會會士。
李亮亮教授多年來從事能源材料與電池研究，尤專注於全固態電池，以及無機與聚合物固態電解質的研究與開發。他於《先進材料》（Advanced Materials）、《先進能源材料》（Advanced Energy Materials）、《儲能材料》（Energy Storage Materials）、《納米能源》（Nano Energy）及《材料學報》（Acta Materialia）等頂尖學術期刊發表論文100餘篇，並擁有8項已獲授權的發明專利。他曾獲IEEE電子封裝學會傑出青年工程師獎、北京市高等教育教學成果獎二等獎等榮譽。目前，他擔任《稀有金屬》（Rare Metals）與《中國化學快報》（Chinese Chemical Letters）期刊青年編委，並為電機電子工程師學會資深會員（IEEE Senior Member）。

李教授近月與團隊在國際能源材料領域的頂級學術期刊《先進能源材料》（Advanced Energy Materials）發表最新研究，提出突破性的新型「無負極鈉電池」技術，透過改變鈉電池內的電解液鹽濃度，減低快速充電時容易出現短路及電池壽命短的問題。此新型電池在實驗中顯示，能夠在短短數分鐘內完成充電，同時能保持安全和穩定性。

英國皇家化學學會成立於1841年，是全球最負盛名、最具影響力的科學學會之一，每年均會遴選並授予在推動化學科學發展方面作出卓越貢獻的科學家「會士」榮銜。

