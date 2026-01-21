「譚仔國際員工子女教育支援計劃」邁向十週年 頒發獎學金總額創歷年新高

「GAME Changer ─ 成就未來」項目自2024年推出以來，一直為集團員工子女提供全面支援，透過裝備實用技能及多元體驗，促進他們全方位發展，為未來投身職場作好準備。集團來自不同部門的員工擔任導師，全年持續為學生提供指導與支援，化身成為他們成長的同路人；集團高級管理層亦與學生進行一對一配對交流，分享寶貴的職涯規劃意見，就不同發展路向提供具前瞻性的建議。此外，集團亦為應屆畢業生舉辦工作坊，教授實用的求職技巧，透過性格分析讓學生了解自身優勢及有待改進之處，並提供推薦信，令他們在求職過程中更具競爭力。

此項目透過舉辦多元企業社會責任活動，讓學生獲得寶貴的「社會體驗」，加強他們對社區的參與及社會意識，其中包括與香港基督教服務處合辦義工服務，由學生與導師共同設計及策劃活動，與新來港兒童一起探訪獨居長者；以及與基督教香港信義會合作，為超過170名中學生提供職業及生涯規劃活動，助他們探索未來路向。

作為此計劃的亮點之一，獲獎子女亦獲安排於集團店舖進行72小時前線實習，親身體驗父母的工作，從而促進彼此理解，並加強親子關係。

譚仔國際主席兼行政總裁劉達民先生表示：「過去十年，親眼見證『譚仔國際員工子女教育支援計劃』的蜕變，實在令我感到非常自豪。此計劃現已發展成更全面的培育平台，除了提供教育資助外，亦融入職涯指導、義工服務及實習機會，推動員工子女的全人發展。這正好體現集團致力扶持年青一代，並與員工共同創造價值的社會承擔。展望未來，集團將繼續努力，為員工、其家庭以及社區帶來更深遠而正面的影響。」

學員 Sally分享說：「作為一名主修數據科學這個新興學科的學生，我一度對自己的職業前景感到迷茫。我很高興透過計劃的職涯諮詢環節，認識到譚仔國際集團首席營銷官黃健邦先生。由於他的專業與我的主修領域高度相關，讓我得以從中了解業界實況，並獲得極具價值的職涯建議。」

學員 Claudia表示：「我很感激有機會在譚仔三哥分店完成72小時實習。職場與課室截然不同，這段經歷大大提升了我的適應能力及溝通技巧，也讓我更體會和佩服媽媽對工作的投入與熱誠，令我學會更孝順及照顧她。」

學員 Macy表示：「在參與『GAME Changer ─ 成就未來』項目之前，我性格被動害羞。多得導師Heidi的悉心指導，我學明白到勇於走出舒適圈相比追求完美更為重要。在義工服務中看到受助者的笑容，讓我深刻體會到，即使只是微小的付出，也可以為別人帶來正面影響。」

關於譚仔國際有限公司

譚仔國際是香港領先的連鎖飲食集團之一，業務迅速擴展至中國內地、新加坡、日本、澳洲及馬來西亞，餐廳總數逾240間，並計劃進軍菲律賓市場。除自營店外，集團亦引入了合營、特許經營、戰略夥伴合作等新模式，以發展海外市場。集團的多品牌組合包括「譚仔雲南米線」、「譚仔三哥米線」和國際品牌「譚仔香港米線」，以及在香港特許經營或授權的日本餐飲品牌「丸亀製麵」及「山牛」。

憑藉高度標準化的營運流程、創新精神及追求高效的管理模式，集團致力為普羅大眾提供貼心而價格相宜的餐飲體驗，矢志把業務網絡擴展至全世界。

