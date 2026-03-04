養和醫療集團與中國人壽（海外）合作 為高端客戶提供一站式個人化醫療與專屬禮賓服務

中國人壽（海外）副總裁兼香港分公司總經理忽群女士對此合作表示：「保險的價值正從傳統的風險補償，延伸至更全面的健康守護。此次與養和醫療集團的合作，是『ENRICH‧盈加』生態建設在健康板塊的重要里程碑，亦是我們整合頂尖資源、以客戶為中心的生態服務能力集中展現的開始，助力客戶輕鬆享有優質、一站式的健康解決方案。」

養和醫療集團業務發展主管陳威旭先生指出：「是次合作充分體現了養和與中國人壽（海外）的優勢互補。養和一直緊貼國際頂尖醫療發展，而中國人壽（海外）立足港澳，聯結內地，面向東南亞，讓更多患者有機會接觸香港的高水平醫療。養和亦設有國際醫療服務，專責團隊從查詢、預約、住宿安排、交通接送到求診及治療，全程跟進每一個海外個案，引領患者走過每一個複雜的醫療決策關口，讓他們專心治療及康復。」

養和成為「ENRICH‧盈加」品牌的「健康+」服務合作夥伴，為其鑽石級客戶提供多種個人化、全流程的健康管理及醫療禮賓服務：

醫療禮賓 服務 鑽石級客戶專屬禮遇

便捷預約診症服務 ： 由專人為客戶看顧全流程安排，體驗流暢、省時的診症預約服務；

由專人為客戶看顧全流程安排，體驗流暢、省時的診症預約服務； 先進技術治療前評估 ： 由專人安排各類治療前評估（例如肝癌無創組織碎化治療、質子治療等），透過詳盡的評估，協助患者及家人做出最適切的治療決策；

由專人安排各類治療前評估（例如肝癌無創組織碎化治療、質子治療等），透過詳盡的評估，協助患者及家人做出最適切的治療決策； 醫療禮賓服務： 享專屬服務完善整個就醫流程，獲得最佳醫療體驗；

享專屬服務完善整個就醫流程，獲得最佳醫療體驗； 專屬醫療參觀活動：特設醫療主題參觀活動，讓專屬客戶有機會現場了解治療技術，掌握第一手健康資訊。

是次合作標誌著保險與醫療資源的深度融合，透過整合養和的頂尖醫療服務與中國人壽（海外）的保險方案，為高端客戶提供前所未有的健康保障，助力香港醫療樞紐建設。

關於養和醫療集團

養和醫療集團於 2017 年 9 月正式啟動，旗下成員分別有養和醫院、養和醫健、養和東區醫療中心、養和癌症中心及養和創新及專業培訓學院。養和醫療集團以全方位策略，透過優質臨床醫療服務、醫學教育和科研，以及公眾健康教育，推動公共衞生及醫學發展，致力為患者提供全人關顧的優質醫療及護理服務。

養和醫院是養和醫療集團之重要成員，成立於 1922 年，為香港主要私營醫院之一，以「優質服務‧卓越護理」為宗旨，致力服務大眾，並積極推動醫學教育和研究。

關於養和醫療集團，請瀏覽www.hksh.com。

SOURCE 養和醫療集團