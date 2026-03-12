宏利香港及澳門委任副行政總裁 進一步強化領導團隊

此外，紀先生將繼續領導財務職能，統籌財務會計與匯報、財務規劃與分析、庫務、企業精算、資本及資產負債管理，以及其他財務相關事務。他亦負責領導分銷獎酬及業務數據分析工作，以推動績效管理及問責文化。

紀先生於 2013 年加入宏利，歷任香港及澳門多個領導要職，涵蓋計價、產品及康健業務。他曾任首席產品總監，後兼任康健主管，為公司在區內的策略發展及市場領導地位作出重大貢獻。

宏利香港及澳門行政總裁白凱榮表示：「紀先生是一位卓越領袖，憑藉多元化的專業知識、策略遠見及團隊協作能力，屢助公司取得卓越佳績。從領導精算計價、產品開發，到拓展康健業務，以至出任首席財務總監，他一直致力於提升公司的市場地位並強化財務管治。紀先生此次進一步擴大職責，反映他在公司各個業務層面的重要影響，我深信這有助我們進一步實現公司的長遠增長目標。」

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宏利於香港開展業務超過125年，多年來一直深受信賴，同時我們在澳門亦已服務近三十載。自1897年在亞洲開業至今，宏利已發展成為香港主要金融服務機構之一，為香港及澳門超過 260 萬客戶提供多元化的保障及財富管理產品與服務。我們致力於協助客戶輕鬆做出明智抉擇，實現精彩人生。

宏利香港及澳門通過宏利國際控股有限公司持有宏利人壽保險（國際）有限公司、宏利投資管理（香港）有限公司、宏利公積金信託有限公司。上述均為宏利金融有限公司的子公司。

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宏利金融有限公司是全球領先的金融服務供應商，總部位於加拿大多倫多。秉持成為客戶首選的願景，我們在加拿大及亞洲以「宏利」名義營運，而在美國主要以「恒康」名義經營業務，為個人、團體及企業客戶提供理財建議、保險及健康保障方案。通過「宏利財富與資產管理」，我們為全球個人客戶、機構客戶及退休計劃成員提供投資方案、理財建議及退休計劃服務。截至2025年底，本公司有超過37,000員工、逾106,000代理人，以及數以千計的經銷合作夥伴，在全球25 個市場為逾3,700萬客戶提供服務。本公司在多倫多、紐約及菲律賓證券交易所以股份代號MFC上市，並於香港交易所以股份代號945上市。並非所有產品及服務均在所有司法管轄區提供。詳情請瀏覽 manulife.com。

SOURCE 宏利香港