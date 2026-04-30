哥斯達黎加設新加坡辦事處 加強競逐亞洲投資

哥斯達黎加外貿部長 Manuel Tovar 表示：「哥斯達黎加正推行一項具前瞻視野的宏大策略，將自身定位為高價值投資的首選目的地。 我們會主動出擊，不會坐等機遇。 我們在新加坡設立據點正反映這項策略，在亞太區建立強大的營運基礎，擴大全球影響力，並直接與全球供應鏈中的關鍵參與者互動。 我們透過提供穩定基礎、世界級人才及促進長期增長的可靠商業環境，爭取尖端產業進駐。」

選址新加坡乃經深思熟慮。 該國本地生產總值 (GDP) 超過 5,000 億美元，且擁有成熟的金融、物流和科技樞紐地位，是企業管理日本、南韓及東南亞等關鍵市場業務的門戶。 許多涉及半導體、電子、先進製造及全球服務等領域的重大投資決策，均在新加坡作出。

Laura López Salazar 表示：「分散外來直接投資來源非常重要，有助維持增長、減少受全球波動影響及為哥斯達黎加人才創造更多機會。 此辦事處將成為亞洲投資者與哥斯達黎加商業生態系統之間的直接橋樑，為企業在評估、設立及擴充的整個過程中提供專業而務實的指導。」

根據 fDi Markets 數據，過去五年（2021 - 2025 年），新加坡已成為超過 1,700 個外來直接投資項目的來源地，主要涉及軟件與資訊科技 (IT) 服務、商業服務及通訊領域。

透過此新據點，PROCOMER 將積極物色並吸引投資機會，重點鎖定哥斯達黎加已具備雄厚實力的產業，包括商業服務、先進製造（如醫療設備及半導體）、農業綜合企業，以及旅遊基建等。 這些工作符合全球價值鏈不斷演變的趨勢。

哥斯達黎加與亞洲的連繫已相當深厚。 近年來，該國已吸引接近 50 個來自日本的投資項目，包括 Terumo Corporation、Bridgestone Corporation 及 Hitachi Ltd 等公司的業務。 SAE-A Spinning 等南韓公司亦在擴大業務版圖。

除了吸引新項目外，新加坡辦事處亦將肩負重要角色，協助已在哥斯達黎加營運的亞洲企業留駐當地並擴展業務，促進再投資及新產能發展。

隨着辦事處啟用，哥斯達黎加繼續推進應對全球投資新格局的策略。在此格局下，進駐關鍵市場是爭取高價值機遇的必要條件。

SOURCE PROCOMER