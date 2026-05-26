《卓越香港市場十載，華盛証券榮膺「年度卓越互聯網券商」大獎 》

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Valuable Capital Group Ltd. , 華盛証券

26 5月, 2026, 19:45 CST

香港2026年5月26日 /美通社/ -- 近日， 由《明報》主辦的「卓越財經大獎 2026」頒獎典禮圓滿落幕。華盛証券（Valuable Capital Limited，下稱「華盛」）憑藉在金融科技創新、專業產品研發及用戶服務質量的卓越表現，於眾多參選企業中脫穎而出，榮獲「卓越互聯網券商大獎」。

《明報》評審委員會表示，獲獎企業在推動專業服務及創新轉型方面展現了強大的實力與承擔，不僅為業界樹立了典範，更為香港金融業的持續發展注入強勁動力。

華盛証券行政總裁李子建（左）於《明報》主辦的「卓越財經大獎 2026」頒獎典禮上，代表公司領取「卓越互聯網券商大獎」
華盛証券行政總裁李子建（左）於《明報》主辦的「卓越財經大獎 2026」頒獎典禮上，代表公司領取「卓越互聯網券商大獎」

堅持「讓投資更清晰」， 實踐創造價值承諾

華盛証券行政總裁李子建（Keith Lee）在代表公司領獎時，向《明報》及廣大投資者表達了誠摯謝忱。他指出：「這份肯定首先歸功於每一位投資者對華盛的信任與厚愛。華盛始終秉持『讓投資更清晰』的使命，透過技術革新，降低投資門檻與成本。」

李子建續指，過去一年華盛在產品創新上不遺餘力，不僅率先推出美股夜盤交易與虛擬資產交易服務，更將美股期權手續費優化至市場領先水平，成為行業亮點。此舉旨在幫助投資者以更具競爭力的成本，全方位捕捉全球市場機會。未來，華盛將持續升級「華盛通 VBroker App」，為客戶實踐「創造價值，成就價值」的長期承諾。

深耕香港十年，打造精品化多元投行服務

適逢華盛証券邁向紮根香港十周年的重要里程碑，公司已成功構建起精品化、多元化的投行服務體系。而面對近期暢旺的港股新股（IPO）市場，華盛更積極響應，為新開戶用戶提供每人港幣伍佰新股認購優惠券，旨在減輕投資者的參與成本，助力其更快速、更精準地投入投資市場。

強強聯手，構建專業投資者教育生態

除了技術層面的突破，華盛亦深信專業知識傳遞的重要性。公司長期與滙豐、恆生、南方東英、中信證券及博時國際等國際知名金融機構緊密合作，通過舉辦線下投資講座、專題工作坊及投資午宴等多樣化形式，與投資者面對面交流。透過了解投資者的真實需求，華盛不斷完善產品組合，幫助用戶做出更理智、更明晰的投資決策，提升整體服務體驗。

展望未來，華盛將以十周年慶典為契機，繼續發揮互聯網券商的靈活性與創新性，與全港投資者及市民共同成長，書寫香港金融科技的新篇章。

關於華盛証券

華盛証券是香港持牌券商（中央編號：AUL711），持有由香港證券及期貨事務監察委員會授予的第一、二、四、五、九類受規管活動的牌照，致力為用戶提供全程線上化的港股、美股、A股等投資服務。通過華盛証券，投資者可以交易包括股票、基金、債券、衍生品等多種類型的金融產品，並可免費使用數倉分析、形態選股、條件單等專業級的輔助交易工具，同時可享受極速線上開戶、統一購買力等高效服務。

SOURCE Valuable Capital Group Ltd.; 華盛証券

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