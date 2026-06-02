「致態」鎖定遊戲玩家與高效能創作者 力推旗艦級固態硬碟
新聞提供者ZHITAI
02 6月, 2026, 14:17 CST
亞太地區同步開賣
台北2026年6月2日 /美通社/ -- 全球SSD市場正迎來多元選擇新局面！長江存儲（YMTC） 旗下零售儲存品牌「致態」（ZHITAI）宣布啟動亞太佈局。首度在今年COMPUTEX期間，發表三款新一代固態硬碟（SSD），包括「TiPro9000」、「TiPlus9100」與「TiPlus7100s」。所有產品皆採用長江存儲自主研發的專利核心技術架構「晶棧®Xtacking®」以及原廠NAND Flash顆粒，期盼讓台灣消費者，在享受極速效能的同時，擁有最穩定、可靠的體驗。
迎接AI新世代 致態（ZHITAI）三大新品COMPUTEX亮相
台灣市場有成熟的PC DIY、電競與內容創作生態，消費者對性能、體驗都有一定程度的專業，是檢視產品力的指標市場。「致態」（ZHITAI）近年積極開發一系列高品質SSD產品，並首度在今年COMPUTEX期間，啟動台灣市場品牌宣傳計畫，主打三款新一代固態硬碟（SSD） ，包括旗艦級的「TiPro9000」、高端的「TiPlus9100」與「TiPlus7100s」。此外，致態與華碩攜手合作的吹雪聯名版產品也即將推出，為用戶提供更多樣的產品選擇。
TiPro9000是致態首款旗艦級PCIe 5.0 SSD，採用獨立DRAM設計搭配智慧SLC快取機制，可大幅提升SSD讀寫與資料傳輸效能，最高讀取速度飆上14,900MB/s，無論是載入大型3A開放世界遊戲地圖，還是8K影片剪輯，都能火力全開。另外，TiPro9000還配備可拆卸式散熱片，加上單面顆粒配置，兼顧高效散熱與安裝彈性，絕對是電競玩家、影音創作者的不二選擇。
對於想體驗Gen5高速效能的玩家來說，TiPlus系列首款PCIe 5.0 SSD產品TiPlus9100是最有吸引力的選擇。讀取效能高達12,000MB/s，加上採用單面PCB設計，強大的溫度控制功能，能有效降低過去PCIe 5.0 SSD在輕薄裝置上容易過熱的缺點，確保穩定運作不降頻，即使在高負載場景下長時間使用，也能做到性能穩定釋放不降頻。讓使用者盡情投入在大型3A遊戲、直播、4K影片剪輯中，想升級輕薄筆電、小型主機的需求也可以被完美滿足。
同步登場的TiPlus7100s，則是致態持續深耕PCIe 4.0市場的主力SSD產品。最高連續讀取速度可達7,400MB/s，並同樣採用單面顆粒設計，具備低功耗、低發熱與長壽命特性。除了適合舊電腦升級外，也非常適合用於擴充PS5等遊戲主機，適合初次升級SSD的使用者、日常玩家、學生族群，以及日常內容創作與高效能辦公等使用情境。
2026 COMPUTEX期間，致態新品在南港展覽館二館四樓華芸、一館四樓和台北世貿一館二樓Aitimes展區亮相。凡前往攤位，有機會獲得品牌好禮。
以用戶為中心 聚焦亞太佈局
從旗艦級TiPro9000、高端高效能TiPlus9100，到滿足大眾硬體產品升級需求的 TiPlus7100s，致態透過多樣的產品組合，滿足不同使用者在遊戲、專業創作與日常儲存需求。
「亞太市場正在成為高性能存儲需求持續升級的重要區域之一。」長江存儲零售業務負責人范增緒（Frank）表示，隨著AI應用、內容創作、遊戲娛樂與高性能PC場景快速發展，消費者對SSD的需求已不再局限於容量，而是更加關注速度、穩定性、可靠性與長期使用體驗。
「致態將從用戶需求出發，把技術創新轉化為更高效、更穩定、更可靠的產品體驗。」范增绪強調，致態以COMPUTEX為起點，接下來將陸續佈局韓國、新加坡等亞太市場，期待能把高性能產品組合帶給更多消費者。他承諾，未來，致態將持續完善通路與在地化服務，讓更多用戶享受到高品質儲存產品帶來的美好體驗。
佈局線上線下全通路 打造台灣市場在地保固服務
為了提升台灣市場的服務品質，致態也持續完善在地售後服務系統。除提供「五年原廠保固」外，致態也在台灣市場推出「在地保固」服務。凡在任一通路購買致態SSD產品，90天內有任何問題，都可以享有免費更換新品服務，同時，全台18間原價屋門市也都提供在地保固服務。
致態TiPro9000、TiPlus9100和TiPlus7100s即日起正式開賣，皆提供1TB、2TB及4TB三種容量選擇，建議售價依照容量從7,949元起 。目前產品已陸續於原價屋、欣亞數位、PChome與momo購物網等通路上架。
【附件】
- 「致態」(ZHITAI)三款SSD產品規格與建議售價資訊
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系列
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TiPro9000
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儲存容量
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1TB
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2TB
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4TB
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NVMe協定
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PCIe 5.0
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外觀尺寸
|
M.2 2280
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保固期限
|
5年
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連續讀取速度(MB/s)
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14,900
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14,900
|
14,900
|
連續寫入速度(MB/s)
|
13,500
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13,800
|
13,800
|
隨機讀取速度(K IOPS)
|
1,750
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2,100
|
2,100
|
隨機寫入速度(K IOPS)
|
2,200
|
2,200
|
2,200
|
快取（DRAM）
|
1GB LPDDR4
|
2GB LPDDR4
|
4GB LPDDR4
|
TBW
|
600TBW
|
1,200TBW
|
2,400TBW
|
管理軟體
|
致態天樞大師
|
加密功能
|
支援TCG Pyrite協定
|
系列
|
TiPlus9100
|
儲存容量
|
1TB
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2TB
|
4TB
|
傳輸介面
|
PCIe Gen5.0 x 4, NVMe2.0
|
外觀尺寸
|
M.2 2280
|
保固期限
|
5年
|
連續讀取速度(MB/s)
|
12,000
|
12,000
|
11,950
|
連續寫入速度(MB/s)
|
10,700
|
10,700
|
10,700
|
隨機讀取速度(KIOPS)
|
1,850
|
1,850
|
1,850
|
隨機寫入速度(KIOPS)
|
1,850
|
1,850
|
1,850
|
快取（DRAM）
|
無
|
產品重量（不含包裝）
|
約7克
|
TBW
|
600TBW
|
1,200TBW
|
2,400TBW
|
管理軟體
|
致態天樞大師
|
生產地區
|
中國
|
加密功能
|
支援TCG Pyrite協定
|
系列
|
TiPlus7100s
|
儲存容量
|
1TB
|
2TB
|
4TB
|
傳輸介面
|
PCIe Gen4x4
|
保固期限
|
5年
|
連續讀取速度(MB/s)
|
7,400
|
7,400
|
7,400
|
連續寫入速度(MB/s)
|
6,900
|
6,900
|
6,900
|
隨機讀取速度(KIOPS)
|
1,500
|
1,400
|
1,200
|
隨機寫入速度(KIOPS)
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
快取（DRAM）
|
無
|
產品尺寸
|
80mmx22mm
|
TBW
|
600TBW
|
1,200TBW
|
2,400TBW
【關於致態 ZHITAI】
長江存儲旗下零售儲存品牌「致態ZHITAI」成立於2020年，專注於SSD、行動儲存與多元儲存解決方案產品，並以長江存儲自主創新的「晶棧®Xtacking® 」架構技術為核心，持續推動高效能、高品質的儲存體驗，積極拓展全球消費市場與電競、PC DIY、創作者等多元應用領域。更多品牌資訊，歡迎造訪：https://www.ymtc.com/en/
SOURCE ZHITAI
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