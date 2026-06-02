致態亮相台北國際電腦展：面向亞太地區游戲玩家與高性能創作者推出旗艦級SSD

新聞提供者ZHITAI
02 6月, 2026, 14:11 CST
台北2026年6月2日 /美通社/ -- 隨著全球SSD（固態硬盤）市場迎來多元化選擇的新時代，長江存儲(YMTC)旗下消費存儲品牌致態(ZHITAI)正在擴大其亞太市場布局。在2026年台北國際電腦展(COMPUTEX 2026)期間，致態將發布三款新一代SSD，分別為TiPro9000、TiPlus9100和TiPlus7100s。三款產品均采用長江存儲自主研發並擁有專利的核心技術——「Xtacking®」（晶棧）架構3D NAND閃存芯片，為消費者提供穩定可靠的使用體驗以及超高速性能。
迎接AI（人工智能）新時代：致態在台北國際電腦展發布三款新品
在今年的台北國際電腦展上，致態讓其下一代SSD產品線首次亮相，推出三款新品：旗艦級TiPro9000、高性能TiPlus9100以及TiPlus7100s。此外，致態還與華碩(ASUS)聯手推出一系列聯名SSD產品，為用戶提供更豐富的選擇。
TiPro9000是致態首款旗艦級PCIe 5.0 SSD，采用獨立DRAM（動態隨機存取存儲器）設計搭配智能SLC（單層單元）緩存機制。這可以顯著提升SSD讀寫與數據傳輸性能，最高讀取速度可達14,900 MB/s。無論是加載3A開放世界游戲的超大地圖，還是剪輯8K視頻，TiPro9000都能滿速運行。此外，TiPro9000還配備可拆卸散熱片和單面芯片布局，在高效散熱與安裝靈活性之間取得平衡，是電競玩家和視頻創作者的終極之選。
對於想體驗Gen5高速性能的游戲玩家來說，TiPlus9100——TiPlus系列首款PCIe 5.0 SSD——乃是理想之選。它提供高達12,000 MB/s的讀取性能。結合單面PCB（印刷電路板）設計和強大的溫控能力，它能夠有效緩解早期PCIe 5.0 SSD在輕薄設備中常見的過熱問題，確保穩定運行不限流。即使在高負載下長時間使用，也能保持穩定的性能輸出，不會出現頻率下降。這讓用戶可以完全沉浸在大型3A游戲、直播和4K視頻剪輯中。它也非常適合用於升級超極本和小型個人電腦(PC)。
TiPlus7100s是致態面向PCIe 4.0市場的核心SSD產品。最高順序讀取速度可達7,400 MB/s，采用單面芯片布局，具備低功耗、低發熱、壽命長的特點。它非常適合老電腦升級以及PS5等游戲機的存儲擴展。該產品專為首次升級SSD的用戶、休閒游戲玩家和學生群體打造，同時也適合日常內容創作和高效辦公使用。
以用戶為中心，戰略性聚焦亞太市場增長
從旗艦級TiPro9000、高端高性能TiPlus9100，到滿足大眾硬件升級需求的TiPlus7100s，致態多元化的產品組合，全面覆蓋游戲、專業創作和日常存儲等不同用戶的多樣化需求。
長江存儲零售業務負責人范增緒(Frank Fan)表示：「亞太市場是推動高性能存儲升級需求的關鍵區域之一。」他指出，隨著AI應用、內容創作、游戲娛樂和高性能PC場景的快速發展，消費者對SSD的需求已不再局限於容量，而是更加關注速度、穩定性、可靠性和長期使用體驗。
范增緒強調說：「致態從用戶需求出發，追求技術創新，以提供更高效、更穩定、更可靠的產品體驗。」他指出，拓展亞太地區業務是致態的關鍵戰略重點。從台北國際電腦展出發，致態將逐步擴展至韓國和新加坡等其他市場，把其高性能存儲產品組合帶給亞太地區更多消費者。范增緒還表示，致態將持續完善其在該地區的銷售渠道和本地化服務，讓更多用戶能夠享受到高品質存儲產品帶來的出色體驗。
[附錄]
三款致態SSD產品的產品規格
|
產品
|
致態TiPro9000
|
容量
|
1024 GB
|
2048 GB
|
4096 GB
|
接口
|
PCIe™ Gen 5.0 × 4, NVMe™ 2.0
|
形狀
|
M.2 2280
|
保修期
|
5年
|
順序讀取速度(MB/s)
|
14,900
|
14,900
|
14,900
|
順序寫入速度(MB/s)
|
13,500
|
13,800
|
13,800
|
隨機讀取速度(K IOPS)
|
1,750
|
2,100
|
2,100
|
隨機寫入速度(K IOPS)
|
2,200
|
2,200
|
2,200
|
緩存類型
|
DRAM緩存
|
壽命指標(TBW)
|
600 TBW
|
1,200 TBW
|
2,400 TBW
|
管理軟件
|
致態UNIMASTER SSD管理軟件
|
加密功能
|
支持TCG Pyrite協議
|
產品
|
致態TiPlus9100
|
容量
|
1024 GB
|
2048 GB
|
4096 GB
|
接口
|
PCIe™ Gen 5.0 × 4, NVMe™ 2.0
|
形狀
|
M.2 2280
|
保修期
|
5年
|
順序讀取速度(MB/s)
|
12,000
|
12,000
|
11,950
|
順序寫入速度(MB/s)
|
10,700
|
10,700
|
10,700
|
隨機讀取速度(K IOPS)
|
1,850
|
1,850
|
1,850
|
隨機寫入速度(K IOPS)
|
1,850
|
1,850
|
1,850
|
緩存類型
|
DRAM-less架構
|
產品重量（不含包裝）
|
約7g
|
壽命指標(TBW)
|
600 TBW
|
1,200 TBW
|
2,400 TBW
|
管理軟件
|
致態UNIMASTER SSD 管理軟件
|
加密功能
|
支持TCG Pyrite 協議
|
產品
|
致態TiPlus7100s
|
容量
|
1024 GB
|
2048 GB
|
4096 GB
|
接口
|
PCIe™ Gen 4.0 × 4, NVMe™ 2.0
|
形狀
|
M.2 2280
|
保修期
|
5年
|
順序讀取速度 (MB/s)
|
7,400
|
7,400
|
7,400
|
順序寫入速度(MB/s)
|
6,900
|
6,900
|
6,900
|
隨機讀取速度(K IOPS)
|
1,500
|
1,400
|
1,200
|
隨機寫入速度(K IOPS)
|
1,500
|
1,500
|
1,500
|
緩存類型
|
DRAM-less架構
|
壽命指標(TBW)
|
600 TBW
|
1,200 TBW
|
2,400 TBW
關於致態
致態成立於2020年，是長江存儲旗下消費存儲品牌。專注於SSD、移動存儲及多元化存儲解決方案產品，依托長江存儲自主研發的「Xtacking®」（晶棧）架構技術，致態持續推動高性能、高品質的存儲體驗，積極拓展全球消費市場，並覆蓋電競、個人電腦DIY、創作者等多應用領域。垂詢致態品牌詳情，請訪問：https://www.ymtc.com/en/。
SOURCE ZHITAI
分享這篇文章