港鐵*廣告引領市場革命 結合數據由網絡覆蓋邁向精準定向

港鐵每日服務超過 555 萬人次#，每位乘客均有獨特的出行路線與生活軌跡。為協助品牌最大化廣告效能並減少資源浪費，港鐵*廣告突破傳統媒體覆蓋框架，推出25 個具明確人群標籤的受眾定向媒體套裝。這是一場新的市場行銷革命 – 透過今次全新企劃，港鐵*廣告不僅能觸及全港市民的廣泛覆蓋，更進一步賦予品牌「精準行銷」的能力，讓每一次曝光都更具策略意義與商業價值。

德高貝登香港及澳門董事總經理陳麗君表示：「在 AI 及數據主導的行銷時代，我們帶領戶外廣告創造全新面貌，提供由數據驗證賦予高精準與高轉換率的平面及數碼媒體套裝，令品牌推廣在港鐵*廣告網絡中得到極大化宣傳效益，精準接觸目標受眾。」

數據驅動：「25 型人格」套裝 實現「簡單．高效．可靠」的精準投放

結合 NielsenIQ 2024 最新受眾洞察數據，港鐵*廣告將傳統地點導向的投放模式，進化為以人群為核心的受眾定向策略（Audience-Targeted Strategy）。平台現提供 25 個「即買即用」（Ready-to-Buy）媒體套裝，協助品牌以更數據化及更高效率的方式，與目標受眾建立直接而具體感受的廣告對話，精準觸及多元群體。透過數據分析優化港鐵*廣告媒體配置，確保廣告訊息出現在受眾最常出現的車站與位置，協助客戶極大化預算效益，兼顧覆蓋廣度與投放深度。

全方位矩陣：靜態與數碼媒體結合 打造最強感官衝擊體驗

為確保品牌訊息既精準又具衝擊力，是次推出的 25 個受眾定向媒體套裝將全方位結合燈箱廣告及數碼屏幕廣告。利用燈箱廣告建立高頻率及高記憶度的品牌形象；配合數碼屏幕播放動態內容，增強視覺吸引力及互補效果。雙線並行的媒體組合，有助品牌在關鍵通行動線中，塑造連續、立體的曝光體驗。 今年夏季，港鐵*廣告亦將推出「港鐵 25 型人格大挑戰」互動體驗活動，進一步提升受眾參與度與品牌黏著度，為廣告活動加入娛樂及社交分享元素。

展望 2026：引領戶外廣告精準化革命 港鐵*廣告重塑市場新格局

憑藉最廣闊的地理覆蓋及最密集的日常觸點，港鐵*廣告正開啟本港戶外廣告精準定向的新時代。結合權威數據與創意內容，是次轉型有望為品牌帶來更理想、前所未有的投資回報率（ROI）及市場影響力，為 2026 年及其後的戶外廣告市場，奠定新一輪增長與創新模式。

想鎖定目標受眾？歡迎即時查詢及聯絡港鐵*廣告銷售團隊，了解更多「25 型人格」企劃詳情及專屬投放方案；欲免向隅，敬請期待！

*「港鐵廣告」指由德高貝登JCDecaux Transport獨家經營的廣告，包括港島綫、南港島綫、荃灣綫、觀塘綫、東涌綫、將軍澳綫、迪士尼綫及機場快綫。

# 資料來源為香港特別行政區政府運輸署，包括港鐵觀塘綫、荃灣綫、港島綫、東涌綫、迪士尼綫、將軍澳綫、東鐵綫、南港島綫、屯馬綫、高速鐵路、機場快線、輕鐵及港鐵巴士之平均每日乘客人次。

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