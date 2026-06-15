香港思貝禮國際學校七年級擴班 接軌全球升學網絡應對強勁需求

香港2026年6月15日 /美通社/ -- 繼今年3月成功推出「關鍵階段三」(Key Stage 3) 之後，香港思貝禮國際學校 (Shrewsbury International School Hong Kong) 正式加速實踐轉型為高端「一條龍」學校的教育使命。在其具有里程碑意義的首屆「關鍵階段三」新生招待會上，學校宣佈為2026年8月入學的學生加開一班七年級。這項戰略拓展直接回應了市場的殷切需求：眾多家庭正積極尋求一條安全穩妥、無縫銜接且具連貫性的英式精英教育之路。

校董們親臨這項里程碑式的活動，彰顯了這項結構性成長如何為學生的長期學業提供穩固保障。隨著七年級於2026年8月入學、八年級於2027年8月銜接，畢業學生將保證獲得升讀英國 Shrewsbury School 九年級的考慮資格。這結構性的銜接，將每個孩子的個人成長旅程深深紮根於一所擁有474年輝煌歷史、於1552年透過皇家特許狀創立的英國教育傳承之中，完美回應了家長們渴望為孩子提供國際舞台、讓孩子得以施展抱負的期盼。

無縫銜接至全球升學通道

這一互聯互通的全球網絡的絕對有效性，從 Alex 的求學歷程中可見一斑。 Alex 是一位傑出的創校生，也是六年級學術卓越學者獎學金獲得者，他於2024年6月從香港思貝禮國際學校畢業。在香港完成小學階段學習後，他無縫銜接至思貝禮家族的另一成員學校——Packwood School，並將於今年八月踏入歷史悠久的英國 Shrewsbury School 的校門。

Alex 表示:「身為創校學生，我在香港思貝禮開啟了我的求學之路，奠定了不可或缺的學術嚴謹性與全球視野，為我此後融入更廣闊的學校大家庭做好了準備。整個求學過程無縫銜接與卓越體驗。想到我的求學之路能從香港直接通往 Packwood School，如今今年八月又將直達英國 Shrewsbury School 那扇歷史悠久的校門，我感到無比興奮。我真心迫不及待地想在英國 Shrewsbury School 開始新生活。 」

印證家長期許

為紀念這一里程碑，當晚特別舉行了「創校未來時間膠囊」封存儀式。這場富有像徵意義的儀式，將學校的歷史傳承、當下的社區以及首屆學生的全球化發展軌跡緊密相連。

香港思貝禮國際學校校長 Priya Kanthan 表示：「『創校未來時間膠囊』的封存，加上增開一個七年級班的舉措，共同標誌著我們全球學校大家庭迎來了一個意義深遠的肯定時刻。此次擴充證明，我們由核心價值深度驅動的優質「一條龍」升學模式，正是家長們在為孩子們未來所求一切的理想教育路徑。來自眾多家庭的強烈需求也印證了本地區高度重視根植於品格塑造、相互尊重及全球公民意識的教育。香港思貝禮國際學校將一如既往，致力於確保我們思貝禮體系內的教育連貫性與共同的高成就標準。 」

關於香港思貝禮國際學校

香港思貝禮國際學校承襲英國最負盛名的獨立學校之一的歷史底蘊。英國 Shrewsbury School 於 1552 年經皇家特許成立，在廣泛的學術研究領域擁有輝煌卓越的歷史。我們共同致力於培養自信、善於表達、獨立自主的學子。

作為區內唯一提供優質英式教育的學校，我們的教育課程以英國國家課程為基礎，旨在培養學生的創造力和自信心。學校地理位置便利，為 3 至 13 歲的學生提供卓越的教育體驗。

2027/28學年的入學申請現已開放。欲了解更多信息，請訪問我們的官方網站 www.shrewsbury.edu.hk

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SOURCE Shrewsbury International School Hong Kong