香港思貝禮國際學校慶祝關鍵階段三課程正式推出

戴偉紳先生 CMG在振奮人心的致辭中，談及全新的「關鍵階段三」課程所蘊含的變革潛力。他強調：「這一刻不僅是思貝禮學校發展的重要里程碑，更深化了英國和中國香港兩地的教育合作。我們始終致力於推動兩地教育發展，今日的活動正是這一承諾的有力見證。」

校董Carla Howarth女士對此深表認同，她著重介紹了「關鍵階段三」課程為學生銜接英國Shrewsbury School搭建的無縫升學路徑。她表示：「新增該課程後，學生可在香港完成至8年級的學業，確保能順利升入英國Shrewsbury School的9年級，或前往其他心儀的升學目的地。這一舉措打通了兩地教育體系的銜接通道，為香港的學生帶來更多發展機遇，並打造全球化的教育格局。」

香港思貝禮國際學校校長 Priya Kanthan 女士向到場的媒體代表、企業合作夥伴、升學及移居服務機構代表以及4至6年級學生的家長發表講話。她說道：「今日，我們慶祝的不僅是『關鍵階段三』課程的推出，更是歌頌整個學校對卓越教育的堅持。我們的課程體系旨在激發學生潛能、錘煉學生能力、推動學生積極性，確保他們為未來的學術深造做好充分準備。」

本次活動的一大亮點，是由尊貴嘉賓們共同創作手印壁畫，這一環節象徵著學校內部的團結精神與社群凝聚力。這幅藝術作品將成為永恆的見證，銘記香港思貝禮國際學校全體學生與教職團隊的共同努力和美好願景。

「關鍵階段三」課程的推出是香港思貝禮國際學校發展歷程中的重要里程碑，彰顯學校始終堅守初心，致力於發掘青少年的學習潛能，為他們的未來學業成功搭建堅實完善的升學路徑。

關於香港思貝禮國際學校

香港思貝禮國際學校承襲英國最負盛名的私立學校之一的歷史底蘊。英國思貝禮學校於1552年經皇家特許成立，在廣泛的學術研究領域擁有輝煌卓越的歷史。我們共同致力於培養自信、善於表達、獨立自主的學子。

作為區內唯一提供優質英式教育的學校，我們的教育課程以英國國家課程為基礎，旨在培養學生的創造力和自信心。學校地理位置便利，距離香港中環僅20分鐘車程，為3至13歲的學生提供卓越的教育體驗。

