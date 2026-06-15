騰訊雲深化香港作為「雙向橋樑」的樞紐角色：本地業務強勁增長 積極履行長期承諾

騰訊雲高級副總裁、騰訊雲國際負責人楊寶樹表示：「對騰訊雲而言，香港不僅是一個市場，更是我們創新與人才的策略樞紐。我們現時的核心目標，是將基礎設施、模型及智能體緊密結合，協助企業真正釋放 AI 的實際價值。未來，我們將繼續與香港攜手並進，以安全、具韌性的技術引領新一波增長。透過深化合作與長期投入，我們期望進一步鞏固香港作為全球業務拓展的『雙向橋樑』地位，協助各地企業加速實現現代化，並全面掌握 AI 機遇。」

企業跨境拓展的「雙向橋樑」

香港作為重要樞紐，匯聚了金融、技術、專業知識與國際網絡。憑藉這些獨特優勢，騰訊雲定位香港為全球業務跨境拓展不可或缺的「雙向橋樑」。

受惠於本港獨特的地理與經濟優勢，騰訊雲一方面協助內地企業邁向全球，另一方面亦是海外企業進軍內地市場的首選門戶。同時，騰訊雲繼續擔當本地企業值得信賴的合作夥伴，賦能企業在本港推動創新並實現跨國拓展，以本地的卓越實力為根基，穩步開拓國際增長。

騰訊雲憑藉遍布全球的基礎設施，全力推動企業業務擴張。 服務網絡現已拓展至 23 個區域及 66 個可用區，其中包括於法蘭克福、利雅得及大阪增設全新服務節點。而即將在墨西哥啟用的全新雲端區域，亦將帶來兩個可用區，進一步完善騰訊雲的全球數據中心佈局。

紮根香港，不斷投放資源

騰訊雲長期紮根香港市場，持續投放數碼基建設施，進一步鞏固香港作為門戶樞紐的地位。相關投入在金融服務領域成效尤為顯著，充分契合本港市場對營運安全與可靠性的一貫高標準。

騰訊雲憑藉多年營運全球最具規模及穩健之一的數碼支付生態系統 WeChat Pay 的成功經驗，以及為內地各大銀行及監管機構提供技術支援所累積的企業級實戰經驗，為本港企業構建穩妥的企業級雲端架構，全面滿足金融業對營運安全與合規的嚴格要求。

這一願景已逐步化為具體成果，並透過與本港企業建立深厚的合作夥伴關係，在整個企業生態中穩步落實。騰訊雲在金融科技領域佈局深厚，除了為富融銀行（Fusion Bank）全面支援逾百個核心銀行系統模組，更協助 Blue 及中信銀行（國際）等多家領先機構加速數碼轉型，全面邁向 AI 驅動的新時代。

騰訊雲的服務不僅限於金融領域，更積極將業務版圖延伸至零售、醫療及多項關鍵城市服務。透過與 BAPE Hong Kong Limited、鴻福堂、保柏香港（Bupa）、養和醫院、香港賽馬會、香港中華煤氣，以及香港特區政府「智方便」（iAM Smart）一站式個人化數碼服務平台等多元領域夥伴合作，騰訊雲致力運用創新技術，全方位提升市民的服務體驗，並強化企業營運的韌性。

連繫社區 ，培育未來人才

騰訊雲對香港的承諾遠不止於企業合作，更積極投入社區，致力啟發新一代科技人才。這份熱忱已遍及全港多個核心交通樞紐及金融地段，透過一系列主題為「AI in Action」及「Drive the Future with Tencent Cloud」為主題的戶外宣傳，騰訊雲誠邀市民一同投入這場數碼轉型之旅，共創未來。

秉持這股推動創新的動力，騰訊雲專注培育塑造香港 AI 未來的開發者、學生及科研人員。透過「AI CAN DO IT」黑客松（Hackathon）等計劃，本地大學生將創意轉化為具影響力的應用工具；此外，藉由 CodeBuddy Boot Camp 等 AI 編程課程，騰訊雲協助學生及科研人員構建實際應用程式，促進學術協作，並推動數碼治理的發展。

展望未來，騰訊雲深信，AI 的發展並非僅靠科技企業單方面推動，而是需要開發者、學生、企業、科研人員及各方夥伴的協作。騰訊雲將持續把雲端基建、AI 模型、智能體產品及生態資源投放香港，協助本地及國際企業完善業務流程，在安全可靠的架構下擁抱 AI，攜手推動全球創新。

關於騰訊雲

騰訊雲乃全球發展最快的雲服務供應商之一，致力提供創新的解決方案以應對日常生活及商業難題，並賦能智慧產業實現數碼化轉型。騰訊雲一直秉承滿足各行各業需求的使命，運用其雲計算、大數據分析、人工智能、物聯網和網絡保安等先進科技，以及其遍佈全球的基礎架構，為教育、金融、醫療保健、遊戲、媒體及娛樂、房地產、零售、旅遊和交通等多個行業領域提供穩定、安全及領先業界的雲產品和服務。

SOURCE 騰訊雲