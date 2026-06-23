尚乘公布股份回購計劃進展 擬加大回購力度

巴黎、紐約和倫敦2026年6月23日 /美通社/ -- 尚乘集團（AMTD Group Inc.）、尚乘國際（AMTD IDEA Group，紐交所：AMTD；新交所代碼：HKB）、尚乘數科（AMTD Digital Inc.，紐交所：HKD），以及尚乘數科旗下子公司The Generation Essentials Group（簡稱「TGE」，紐交所：TGE；倫交所：TGE）（以下統稱「集團」或「尚乘」）聯合宣布，根據集團已設立並落地實施的各項股份回購計劃，截至本公告發布日，累計回購股份數量大致如下：

- 尚乘國際：4,417,036份美國存托股份

- 尚乘數科：2,798,473份美國存托股份

- TGE：284,538股普通股

集團重申對自身長期發展前景抱有十足信心。尚乘國際、尚乘數科、TGE各自董事會均認為，依托跨多行業、跨多國域的多元化業務布局，以及契合全球企業治理最佳實踐的獨立董事占多數的董事會架構，尚乘具備實現可持續長期增長的堅實基礎。集團各核心業務板塊均已築牢發展根基，穩居行業領先競爭地位。

媒體業務

尚乘通過TGE持有兩大全球頂級媒體品牌——《L'OFFICIEL AMTD IDEA》與《The Art Newspaper》，業務覆蓋逾30個國家和地區，深耕時尚生活、藝術文化兩大賽道。

影視娛樂業務

作為影視行業高速成長的市場參與者，尚乘參與出品多部院線大片，影片全球累計票房約7.6億美元。集團還與頭部影視制作企業建立長期合作關系，包括與大麥娛樂（原阿裡影業）達成全方位戰略合作。

酒店業務

尚乘持有優質全球化酒店資產組合，包含五家尚乘自有品牌酒店及全球第100家麗思卡爾頓酒店。多元化酒店物業布局四大洲國際核心城市，客房總數約1000間。

金融科技與數字投資業務

尚乘聯合小米共同創辦了象象銀行（原天星銀行），該行是香港八家持牌數字銀行之一，富途現為其主要股東。新冠疫情期間，尚乘協同新加坡金融管理局(MAS)、新加坡金融科技協會(SFA)推出總額600萬新元的「新加坡金融管理局-新加坡金融科技協會-尚乘金融科技團結基金」，助力亞洲金融科技企業渡過難關。此外，尚乘還戰略投資微醫——中國大陸規模領先的AI醫療健康服務平台。

結合每股總資產價值、每股淨資產價值兩項指標，尚乘各董事會認為，旗下上市主體當前股價相較於內在基本面價值存在顯著低估，堅決反對扭曲市場真實估值的做空行為。據此，集團將持續推進現有股份回購計劃，並視市場情況按照既定方案擴大回購規模。

與此同時，尚乘將持續落地整體發展戰略，推動業務穩健增長，最大化股東長期價值。集團還將啟動全球路演，深化與全球投資者的溝通對接。

關於尚乘集團

尚乘集團是一家綜合企業集團，核心業務涵蓋媒體娛樂、教育培訓、地產投資與管理。

關於尚乘國際

尚乘國際（紐交所：AMTD；新交所：HKB）是一家多元化機構和數字解決方案集團，為企業和投資者建立與全球市場之間的橋梁。其綜合一站式的業務和數字解決方案平台可以滿足不同客戶在生命周期各個階段多樣化且互聯的業務需求和數字化需求。尚乘國際作為活躍的「超級連接器」，在客戶、業務伙伴、被投企業及投資者之間發揮橋梁作用，連接東西方市場。更多信息請訪問：www.amtdinc.com或在X（原：推特）關注@AMTDGroup。

關於尚乘數科

尚乘數科（紐交所：HKD）是一家綜合性數字解決方案平台，總部位於法國。其一站式數字平台覆蓋包括數字媒體、內容和營銷服務、投資，以及酒店與VIP服務等主要業務板塊。有關公司公告，請訪問：https://ir.amtdigital.net/investor-news。

關於The Generation Essentials Group

The Generation Essentials Group（紐交所：TGE；倫交所：TGE）由尚乘集團、尚乘國際（紐交所：AMTD；新交所：HKB）與尚乘數科（紐交所：HKD）聯合創立，總部位於法國。TGE以全球化視野深耕多媒體、娛樂與文化及酒店與VIP服務領域，旗下匯聚《L'Officiel》、《The Art Newspaper》等國際知名媒體品牌與電影娛樂項目，綜合形成橫跨媒體、娛樂、酒店的多元業務矩陣。此外，TGE也是特殊目的收購公司(SPAC)的發起人，其旗下首支SPAC已於2025年12月18日順利完成定價與上市。

安全港聲明

本新聞稿包含根據《1995年美國私人證券訴訟改革法案》「安全港」條款可能構成「前瞻性陳述」的內容。該等前瞻性陳述通常可以通過「將」、「預期」、「預計」、「目標」、「未來」、「打算」、「計劃」、「相信」、「估計」、「可能」等類似表述識別。除歷史事實外的陳述，包括有關尚乘國際、尚乘數科及/或The Generation Essentials Group的信念、計劃及預期，均屬於前瞻性陳述。前瞻性陳述存在固有風險與不確定性。有關這些及其他風險的更多信息，請參閱尚乘國際、尚乘數科及The Generation Essentials Group向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件。本新聞稿所載信息僅截至發布之日，上述公司均不承擔更新任何前瞻性陳述的義務，除非適用法律另有規定。

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尚乘國際：

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尚乘數科：

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The Generation Essentials Group：

投資者關系部

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SOURCE AMTD IDEA Group; AMTD Digital Inc.; The Generation Essentials Group