尚乘發布2026年上半年營收正面預警，得益於通過成功收購4家酒店，旗下酒店業務板塊貢獻增長

巴黎、紐約和倫敦2026年6月26日 /美通社/ -- 尚乘集團有限公司（簡稱「尚乘集團」）、尚乘國際（AMTD IDEA Group，紐交所：AMTD；新交所：HKB）、尚乘數科（AMTD Digital Inc.，紐交所：HKD），以及尚乘數科旗下子公司The Generation Essentials Group（簡稱「TGE」，紐交所：TGE；倫交所：TGE）聯合（上述公司統稱「該集團」或「尚乘」）宣布，今年內該集團已成功完成四家酒店的收購，分別為珀斯麗思卡爾頓酒店(The Ritz-Carlton)、紐約尚乘國際翠貝卡酒店(AMTD IDEA Tribeca Hotel)、倫敦尚乘霍恩西Dao by Dorsett酒店(AMTD Dao by Dorsett Hornsey)、吉隆坡尚乘國際KL酒店(AMTD IDEA KL Hotel)，總對價約為2.07億美元。

近期完成的這四起收購，連同2019年收購的香港富薈尚乘上環酒店(iclub AMTD Sheung Wan Hotel)和新加坡帝盛尚乘道酒店(Dao by Dorsett AMTD Singapore)，讓該集團的酒店資產組合發展至成熟階段，在四大洲的主要國際門戶城市布局近1000間客房。這一資產組合如今已成為尚乘酒店集團旗下特色鮮明、根基穩固的業務板塊。

尚乘預計旗下酒店業務板塊營收將大幅增長，這主要得益於新收購酒店資產的報表合並及其亮眼運營表現，將對截至2026年6月30日的合並財務報表的總營收形成正向貢獻。

尚乘向投資者重申，該集團致力於持續拓展全球酒店業務版圖，並計劃在全球酒店行業積極挖掘更多戰略收購機會，打造具備高知名度的尚乘酒店品牌。

關於尚乘集團

尚乘集團是一家綜合企業集團，核心業務涵蓋媒體娛樂、教育培訓、地產投資與管理。

關於尚乘國際

尚乘國際（紐交所：AMTD；新交所：HKB）是一家多元化機構和數字解決方案集團，為企業和投資者建立與全球市場之間的橋梁。其綜合一站式的業務和數字解決方案平台可以滿足不同客戶在生命周期各個階段多樣化且互聯的業務需求和數字化需求。尚乘國際作為活躍的「超級連接器」，在客戶、業務伙伴、被投企業及投資者之間發揮橋梁作用，連接東西方市場。更多信息請訪問：www.amtdinc.com或在X（原：推特）關注@AMTDGroup。

關於尚乘數科

尚乘數科（紐交所：HKD）是一家綜合性數字解決方案平台，總部位於法國。其一站式數字平台覆蓋包括數字媒體、內容和營銷服務、投資，以及酒店與VIP服務等主要業務板塊。有關公司公告，請訪問：https://ir.amtdigital.net/investor-news。

關於The Generation Essentials Group

The Generation Essentials Group（紐交所：TGE；倫交所：TGE）由尚乘集團、尚乘國際（紐交所：AMTD；新交所：HKB）與尚乘數科（紐交所：HKD）聯合創立，總部位於法國。TGE以全球化視野深耕多媒體、娛樂與文化及酒店與VIP服務領域，旗下匯聚《L'Officiel》、《The Art Newspaper》等國際知名媒體品牌與電影娛樂項目，綜合形成橫跨媒體、娛樂、酒店的多元業務矩陣。此外，TGE也是特殊目的收購公司(SPAC)的發起人，其旗下首支SPAC已於2025年12月18日順利完成定價與上市。

安全港聲明

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尚乘數科：

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The Generation Essentials Group：

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SOURCE AMTD IDEA Group; AMTD Digital Inc.; The Generation Essentials Group