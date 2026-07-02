復旦大學開辦兼讀金融科技高階工商管理碩士課程 開創人工智能時代商管教育新方向

上海2026年7月2日 /美通社/ -- 隨人工智能、大數據等新興科技持續重塑金融業及整體商業環境，商管教育在人才培育方面迎來全新需求。為回應市場所需，復旦大學國際金融學院於6月27日正式推出金融科技高階工商管理碩士課程（Advanced MBA in Fintech, AMF）；活動邀請各界專家、學者及業界領袖齊聚，共同探討人工智能時代商管教育的未來發展。

與會人士表示，數碼科技飛躍發展令傳統行業界線日漸模糊，市場渴求新一代管理專才。過往以課堂講授及個案研討為核心的傳統商管教育模式備受挑戰，兼具戰略視野、科技認知及實務解難能力的跨領域複合人才，價值愈發凸顯。

發布會上，復旦國際金融學院副院長（學術）、金融學教授兼金融科技研究中心主任張純信教授，闡述當下商管教育的定位轉變。他強調課程除鞏固學生理論根基外，更要重點培育學員處理真實行業難題的能力，緊貼業界實際需求。

是次推出課程以金融與科技融合為核心，專為具豐富工作經驗的在職人士設計，融合金融專業知識與數據分析、人工智能等前沿科技。透過跨學科課程及實務導向教學模式，培養學員在高度數碼化商業環境下的分析、決策、創新及領導才能。

課程學術總監孫林教授介紹課程架構，指人工智能及數碼科技相關內容貫穿整個學習流程。課程透過修讀科目、個案研習及實務專案落實體驗式教學，考核標準亦側重學員的邏輯分析思維、創新思維及綜合決策能力。課程同時高度重視業界連結，透過業師指導、企業實務項目及專業人脈交流活動，緊密結合課堂知識與市場實務。

AMF為兩年制兼讀工商管理碩士課程，以中文授課，逢周末上課。學員畢業後可同時獲頒復旦大學工商管理碩士學位證書及畢業證書。課程每年 10 月開放報名，首屆學員將於 2027 年 9 月入學。

SOURCE 復旦大學國際金融學院