香港人壽憑藉多個卓越保險產品 榮獲香港品質保證局頒發「香港註冊--銀髮友善金融產品」認證

香港2026年7月2日 /美通社/ -- 作為扎根香港，以客為本的保險公司，香港人壽保險有限公司（「香港人壽」）憑藉多個卓越的保險產品榮獲香港品質保證局頒發「香港註冊—銀髮友善金融產品」認證，肯定了香港人壽在產品研發、服務支援及客戶關懷上的卓越表現，全方位支援銀髮族的理財需要。

隨著全球經濟環境轉向多元化以及人均壽命延長，客戶對具備跨地域彈性的理財方案需求殷切。香港人壽致力關注客戶不同人生階段的保障與財務規劃需要，持續優化產品設計和配套服務，讓年長客戶更安心。同時，香港品質保證局推出了「香港註冊—銀髮友善系列」旨在從銀髮消費者的角度釐定一套準則，引領企業優化其場所、產品和服務三大方面，通過友善設計和貼心服務，支援長者日常生活，為銀髮一族締造更迎合他們需要及喜好的消費環境。

香港人壽首席市務總監高卓軒先生表示：「隨著香港步入老齡化社會，如何為銀髮一族提供一份既安心又體貼的保障，一直是我們最關心的事。這份認證肯定了我們在產品研發、服務支援及客戶關懷上的用心與人性化設計，提供靈活而合適的保障予年長客戶。未來，我們會繼續秉持『以客為本』的精神，推出更多元化和創新的金融產品，陪伴客戶走過不同的人生階段。」

香港人壽旗下獲得「香港註冊—銀髮友善金融產品」認證的保險產品及其主要註冊元素：

產品 主要註冊元素 「創富未來」（優越）多元貨幣保險計劃

按此查看認證 提供年齡風險及產品適合度評估

遺產及遺囑規劃支援

配備彈性提款及資產流動性功能

提供多渠道及多語言服務支援 「創富未來」多元貨幣計劃

按此查看認證 「悅享人生」儲蓄保險計劃

按此查看認證 提供年齡風險及產品適合度評估

具備健康相關財務規劃服務

配備彈性提款及資產流動性功能

提供多渠道及多語言服務支援 「御富」儲蓄保險計劃

按此查看認證 「悅月豐盛」儲蓄保險計劃

按此查看認證

關於香港人壽

香港人壽保險有限公司（「香港人壽」）成立於2001年，致力為客戶提供全面、便捷的人壽保險及理財服務。公司主要通過創興銀行、招商永隆銀行、華僑銀行（香港）及上海商業銀行的龐大分銷網絡，於全港設有約130個分銷點，為客戶提供貼心可靠的保險產品和服務。自2025年10月9日起，隨著越秀企業（集團）有限公司（「越秀」）成功完成對香港人壽的收購，香港人壽已正式成為越秀集團的成員。

關於越秀集團

越秀集團是廣州市資產規模位居前列的國有大型綜合企業，業務涵蓋銀行及金融、地產、交通基建和食品等多個產業。越秀集團旗下擁有越秀地產 (123.HK)、越秀交通基建 (1052.HK)、越秀房產基金 (405.HK)、越秀服務 (6626.HK)、越秀資本 (000987.SZ) 及華夏越秀高速REIT (180202.SZ) 6家上市平台。越秀亦是創興銀行有限公司及創興保險有限公司的控股公司。

SOURCE 香港人壽保險有限公司