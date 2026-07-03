國泰世華銀行香港分行勇奪國際雙獎肯定 蟬聯《彭博商業周刊》、首度榮獲《亞洲銀行及財經》可持續發展倡議獎

台北2026年7月3日 /美通社/ -- 國泰世華銀行香港分行近日再奪殊榮，包括連續兩年獲得國際權威財經雜誌《彭博商業周刊》金融機構大獎之「香港傑出企業可持續金融獎（HK Corporate Sustainable Finance—Outstanding）」，並首次榮獲《亞洲銀行及財經》「香港年度可持續發展倡議獎 (Sustainability Initiative of the Year-Hong Kong)」，展現國泰世華在可持續金融領域的領先地位。

國泰世華香港分行行長劉昌豪表示：「這些獎項不僅彰顯本行推動可持續金融創新的成果，更凸顯在可持續發展領域的長遠規劃與實踐成效。香港分行除積極為客戶提供多元化綠色融資解決方案，亦推動兩項關鍵舉措：其一，建構完整「永續產品框架」，並引入第三方驗證，為可持續金融產品與服務奠定堅實基礎；其二，推出「永續定期存款產品」，引導企業將資金投入具環境與社會價值的項目。更標誌著國泰世華推動綠色發展歷程的重要里程碑。」