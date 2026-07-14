渣打支持大灣區高峰論壇 行政長官致歡迎辭

本次高峰會交流氣氛熱烈，吸引約300名商界領袖及企業代表出席。與會者八成來自大灣區的企業創辦人或最高管理層（CEO級別），當中更有半數為具有強大跨國擴張需求的中型企業；另至少有兩成與會企業正深耕於近年全球化勢頭強勁的電子商務領域，反映出整個大灣區核心商界對環球拓展的迫切需求。

行政長官李家超在致辭時強調：「去年成立『內地企業出海專班』作為一站式平台，為內地企業提供度身訂造的出海支援服務。專班已在香港及內地省市舉辦十多場活動，向內地企業介紹香港的優勢，更已協助超過200間內地出海企業來港設立或擴展業務，協助它們利用香港作為起航出海的首站。」

渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀在歡迎辭中表示：「環球經濟瞬息萬變，全球供應鏈加速重塑，企業競爭格局亦隨之轉變。渣打作為中小企的重要夥伴，一直協助客戶把握新機遇，單是去年便為4,500名客戶舉辦超過25場升級轉型活動，其中過半聚焦支援企業積極部署『出海』策略。憑藉我們覆蓋四分之三『一帶一路』市場、遍及東盟十個成員國的獨特網絡，以及跨境金融專業和離岸人民幣服務優勢，我們致力為中小企提供由發掘機遇以至落戶發展的一站式支援，協助客戶把握全球增長。」

隨後進行的開幕論壇以「環球視野與業務拓展新機遇」為題，大會特別邀請了香港貿易發展局主席馬時亨、香港金融管理局助理總裁朱立翹、香港生產力促進局主席陳祖恒，以及渣打大中華及北亞區高級經濟師胡東安共同參與，為現場嘉賓帶來極具前瞻性的宏觀經濟點評。

嘉賓亦針對大灣區（包括香港）的中小企業在跨國拓展時面臨複雜的跨境監管與合規要求、對目標市場了解不足等實際痛點，提出不同見解，認為企業管理模式必須同步革新，透過數碼化轉型提升內部管控與禦險能力，善用香港「超級增值人」的獨特優勢和新興的跨境服務平台開拓全球市場。

緊隨聚焦宏觀經濟的開幕論壇後，三個高峰論壇分別圍繞「數碼加速業務多元化與市場拓展」、「構建海外拓展所需關鍵資源」及「客戶成功拓展海外市場實例分享」作專題研討。

香港中小企業是本地經濟的重要支柱。根據香港特別行政區政府最新統計，截至2026年3月，香港約有360,000間中小企業，佔全港企業總數逾98%，並為社會提供大量就業機會*。在當前全球貿易格局變化、區域經濟整合加速的環境下，中小企業，極需銀行及專業機構在融資支援、市場洞察及外匯風險管理上提供全方位協助。渣打銀行表示，未來將繼續透過「GBA One」一站式跨境服務及全球本地團隊，攜手港企在全球環境中穩健前行，實現業務國際化與財富增長的雙贏局面。

* 資料來源：工業貿易署 SUCCESS，截至2026年3月https://www.success.tid.gov.hk/tc_chi/aboutus/what_are_sme.html）

SOURCE 大灣區環球業務拓展高峰論壇