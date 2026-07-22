秋田縣將派高層宣傳代表團訪台港 拓觀光及食品出口商機

新聞提供者Akita Prefectural Government
22 7月, 2026, 13:31 CST
日本秋田2026年7月22日 /美通社/ -- 秋田縣政府宣佈，由縣知事鈴木健太率領的高層代表團將於7月19日至23日展開台灣及香港宣傳訪問行程。本次策略性訪問旨在透過包機配套刺激入境觀光，同時拓寬秋田縣優質在地產品的出口與銷售通路，推廣產品包括「秋田牛」、「白神蔥」以及當地日本清酒。
1.行程（暫定）
- 7月19日（周日）
交通：由秋田出發，經桃園抵達台北
- 7月20日（周一）
拜訪：
台灣虎航
燦星旅遊
實地考察：美福食集
- 7月21日（周二）
拜訪：
日本台灣交流協會
JIT CO., LTD.
台灣農畜產工業股份有限公司
中華航空
交通：由桃園前往香港
- 7月22日（周三）
拜訪：
JNTO（日本觀光局）香港辦事處
當地旅行社
city'super
日本貿易振興機構（香港）
在香港日本国総領事館
- 7月23日（周四）
交通：由香港出發，經羽田返回秋田
2.代表團成員（暫定）
本次訪問代表團合計34名官員及業界領袖，成員分類如下：
- 秋田縣政府（12人）：由縣知事、觀光文化體育部次長統領
- 秋田縣議會（2人）：由議長帶隊
- 觀光、經濟團體及民間業者（8人）：包括秋田縣商工會連合會會長、秋田縣食肉流通公社社長
- 轄下市町代表（12人）：成員包括能代、男鹿、由利本莊、仙北各市市長
SOURCE Akita Prefectural Government
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