江西生物獸用破傷風抗毒素生產線正式投產 動物抗血清品類商業化落地提速

依託全球少有的抗血清全產業鏈一體化平台，本集團將在人用抗血清領域長期積累的技術、工藝及質量管理經驗高效復用於獸用產品，持續完善獸用抗血清產業化能力，為畜牧業及寵物領域提供優質、可靠的動物健康防治產品。

獸用TAT主要用於預防和治療外傷或手術導致的動物破傷風。破傷風是由破傷風梭菌產生的毒素作用於動物神經系統所引起的致命感染性疾病。獸用TAT通過中和破傷風毒素，為動物提供被動免疫保護。

本集團管理層表示：「獸用TAT產線的順利投產，是江西生物『人用+獸用』雙輪驅動戰略由產品佈局邁向產業化落地的重要一步。作為江西生物首個實現產業化落地的獸用藥產品，獸用TAT將充分承接本集團在人用抗血清領域積累的技術、工藝及質量管理經驗，並依託全球銷售網絡加快規模化生產與市場拓展，培育新的業務增長動能。未來，本集團將持續推進獸用繁殖及抗感染領域產品的研發與商業化落地，為全球動物健康事業貢獻江西生物力量。」

關於赤峰博恩藥業有限公司

赤峰博恩藥業有限公司（「公司」）是江西生物製品研究所股份有限公司（「江西生物」或「集團」）（股份代號：6915.HK）旗下專注於動物健康領域的獸藥平台，也是集團「人用藥+獸用藥」雙輪戰略的重要支撐。公司聚焦獸用抗感染、免疫調節及繁殖管理領域，依託集團全球領先的抗血清全產業鏈一體化平台，建有符合中國新版獸藥GMP標準、歐盟GMP及美國FDA質量體系要求的獸藥現代化生產體系，佈局三大生產區及八條現代化生產線，形成覆蓋抗血清、細胞發酵、生物提取及化學制劑的多元生產能力，產品涵蓋獸用破傷風抗毒素、重組干擾素alpha、豬脾轉移因子、雞法氏囊素及繁殖激素類藥物等多個系列，持續推進獸用抗血清及創新產品研發與產業化。公司堅持以「科技賦能、綠色獸藥、寵健牧旺、共護安康」為使命願景，加快構建具有國際競爭力的獸藥產業體系，助力江西生物打造全球領先的動物健康產業平台，為全球動物健康事業貢獻中國力量。如欲獲得更多信息，請瀏覽http://boenmall.com/。

關於江西生物製品研究所股份有限公司

江西生物製品研究所股份有限公司（「集團」）是全球領先的抗血清全產業鏈一體化的行業領導者，歷史可追溯至1969年成立的衛生部上海生物製品研究所江西分所。集團秉持「為全球百姓做優質藥品」的使命擔當，深耕病毒感染、細菌及細菌毒素感染、生物毒素中毒及自身免疫性疾病四大核心領域。依託極高的行業准入門檻、稀缺的全產業鏈貫通和技術領先優勢，集團著力構建「人用+獸用」雙輪協同管線，打造全球抗血清中心。截至2025年12月31日，集團是全球最大的人用破傷風抗毒素（TAT）提供商，並連續19年保持中國人用TAT市場主導地位，為中國最大的人用TAT出口商。按2025年銷量計，集團中國及全球人用TAT市場份額分別為65.8%及45.8%。目前，集團產品已遠銷海外30余個國家和地區，累計服務全球超十億患者，為全球公共衛生貢獻中國力量。如欲獲得更多信息，請瀏覽https://www.jxswzp.cn/。

SOURCE 江西生物製品研究所股份有限公司