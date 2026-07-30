香港互聯網註冊管理有限公司透過「數碼無障礙嘉許計劃」推動科技向善 助企業實踐數碼無障礙與社會責任

香港2026年7月30日 /美通社/ -- 數碼科技已經全面滲透日常生活，網站、流動應用程式及網上服務已成為市民獲取資訊、享用服務和參與社會活動的重要渠道。然而，當企業積極推動數碼轉型的同時，往往容易忽略一個關鍵問題：這些數碼服務是否真正讓所有人都能平等使用？

對於長者、視障人士、聽障人士，以及其他有特殊需要人士而言，一個缺乏無障礙設計的網站或流動應用程式，可能成為接觸資訊和服務的障礙。圖片欠缺文字描述、字體過小、色彩對比不足，或操作流程過於複雜等問題，都會影響他們的使用體驗，甚至令他們無法獲取所需的資訊或服務。數碼無障礙的核心理念，正是確保所有人，包括殘疾人士及長者，都能平等地讀取及使用數碼內容與服務。

實踐企業社會責任 讓科技惠及每一個人

不少人將數碼無障礙視為技術或設計議題，但事實上，它更是一項企業社會責任（CSR）的重要實踐。企業社會責任不僅是捐款、義工服務或公益活動，更重要的是如何透過自身業務和服務，為社會創造長遠價值。當越來越多公共服務、銀行服務、購物平台及客戶服務轉移至線上，若部分群體因技術限制而被排除在外，便有違社會共融的精神。

真正具社會責任感的企業，應主動思考如何讓科技成果惠及不同背景及能力的人士，而非只服務主流市場。透過提升網站及流動應用程式的無障礙水平，企業不僅能協助弱勢社群融入數碼世界，更能展現其對平等參與和社會共融的承擔。

數碼無障礙同時能為企業帶來正面的品牌效益。現時消費者對企業社會責任的要求愈來愈高，公眾除了關注產品和服務質素，亦開始重視企業是否關心社會需要及弱勢群體。透過推動數碼無障礙，企業不但能建立負責任及具包容性的品牌形象，更能向客戶、投資者及持份者展示其價值觀和社會承擔。

最好的設計 是讓每個人都能使用

事實上，數碼無障礙並非只是為殘疾人士或長者而設的特殊安排，而是一種以人為本的設計理念。許多被視為數碼無障礙的最佳實踐，例如完善網站結構、提供圖片替代文字（Alt Text）、提升文字與背景之間的色彩對比、優化內容可讀性，以及建立清晰易用的導覽列等，不僅有助視障人士、聽障人士及長者使用數碼平台，同時亦能提升所有用戶的整體體驗。相關設計理念正是數碼無障礙倡導的核心方向。

清晰的內容結構和導覽列，不僅有助使用輔助工具的人士瀏覽網站，亦能讓一般用戶更快速找到所需資訊，提升整體使用效率。

數碼無障礙不難實踐 關鍵在於踏出第一步

有見及此，香港互聯網註冊管理有限公司(HKIRC) 一直透過「數碼無障礙嘉許計劃」（Digital Accessibility Recognition Scheme）推動本港數碼共融，鼓勵企業及機構提升網站及流動應用程式的無障礙水平。「數碼無障礙嘉許計劃」不僅是一項嘉許計劃，更透過知識交流及能力提升，協助企業掌握數碼無障礙的實踐方法。

不少企業誤以為推行數碼無障礙需要大量資源投入，但事實上，許多優化措施都可循序漸進地落實，例如改善網站導覽列、加入圖片替代文字及提升色彩對比度等，均能有效改善用戶體驗，同時減低日後修改成本。

為協助企業實踐數碼無障礙，「數碼無障礙嘉許計劃」持續舉辦免費技術工作坊及分享活動，提供最新標準、實務技巧及專業建議，協助企業優化網站及流動應用程式。

數碼共融不僅是社會責任，更是提升企業競爭力及拓展市場的機遇。我誠邀更多企業及機構參與「數碼無障礙嘉許計劃」，共同推動數碼無障礙發展，讓更多用戶受惠，同時為企業創造更大價值。

「2026-2027年度數碼無障礙嘉許計劃」開始接受報名: www.digital-accessibility.hk

SOURCE 香港互聯網註冊管理有限公司