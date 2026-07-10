HKIRC 與數字辦攜手推出升級版「網絡防禦一站通+（Cybersec One+）」

提供免費資源 助機構強化安全防線

香港2026年7月10日 /美通社/ -- 香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）一直致力推動互聯網生態的安全發展。近年，本港以至全球網絡威脅形勢日益嚴峻，企業網站、電郵系統及雲端服務已成為網絡攻擊的主要目標，包括惡意入侵、勒索程式及網絡詐騙等，為企業及機構的日常運作帶來重大挑戰。

為加強對本地企業及機構的網絡安全支援，HKIRC 聯同數字政策辦公室（數字辦）推出升級版「網絡防禦一站通+ （Cybersec One+）」，香港警務處網絡安全及科技罪案調查科擔任策略夥伴。計劃在原有基礎項目上，進一步加強支援深度與廣度，引入以用戶為中心的多層防護措施，防護範圍由制度及系統層面，延伸至員工及師生的日常數碼使用情境。

計劃專為本地學校、非政府機構及中小企而設，協助它們建立更全面而穩固的網絡防禦體系，並降低因人為疏忽或系統漏洞所帶來的風險。

Cybersec One+ 升級及優化服務重點

全新升級版 Cybersec One+ 加入多項新功能及優化服務，包括：

升級網絡安全檢測服務 ：包括網站安全/子域名檢測，以及域名系統與電郵設定檢測服務，協助機構檢視網站常見設定漏洞、潛在攻擊面、已公開子域名與電郵相關安全設定，降低釣魚攻擊、電郵偽冒及釣魚域名等風險。

：包括網站安全/子域名檢測，以及域名系統與電郵設定檢測服務，協助機構檢視網站常見設定漏洞、潛在攻擊面、已公開子域名與電郵相關安全設定，降低釣魚攻擊、電郵偽冒及釣魚域名等風險。 拓展釣魚電郵演習 ：演習對象由員工擴展至中學生，透過模擬日常網絡情境及分析演練結果，提升不同使用者應對釣魚攻擊的能力。

：演習對象由員工擴展至中學生，透過模擬日常網絡情境及分析演練結果，提升不同使用者應對釣魚攻擊的能力。 新增行業專屬網絡安全培訓及指南 ：按中小企、非政府機構及教育界的實際需要，提供更具針對性的培訓內容及實用指引。

：按中小企、非政府機構及教育界的實際需要，提供更具針對性的培訓內容及實用指引。 更新基本員工網絡安全培訓內容：涵蓋更全面的實務內容，包括基礎網絡安全概念、密碼管理，辨識與防範釣魚電郵的重點技巧，進一步提升員工的安全意識。

整合式網絡安全服務 提供免費資源

Cybersec One+ 透過一站式平台提供簡便的參與方式，機構只需提交簡單申請，即可獲得多項免費網絡安全支援服務，包括網絡安全風險評估、網站安全檢測、清晰易明的改善報告及顧問諮詢服務、員工網絡安全培訓及模擬釣魚電郵演習等，協助機構全面了解安全風險並落實解決方案，進一步強化安全防線。

全年接受申請 費用全免

Cybersec One+ 全年接受申請，計劃對象涵蓋本地學校、非政府機構及中小企業。有興趣的機構只需填寫網上申請表 (https://forms.office.com/r/RtWgPBaej1?lang=zh-hant)，即可獲得初步評估及相關支援，費用全免。

歡迎了解更多有關「網絡防禦一站通+（Cybersec One+）的資訊：

https://cybersec.hkirc.hk/tc/programme/cybersec-one-plus

– 完 –

關於香港互聯網註冊管理有限公司

香港互聯網註冊管理有限公司 (HKIRC) 為香港特別行政區政府指定的非利潤分配、非法定擔保有限公司，專責從事香港地區頂級域名 (即 .hk及.香港) 的行政工作。HKIRC所提供的域名登記類別包括英文.com.hk、. org.hk、.net.hk、.edu.hk、.gov.hk、.idv.hk、.hk，及中文的.公司.香港、.組織.香港、.網絡.香港、.教育.香港、.政府.香港、.個人.香港、.香港，和將會在香港推出其他相關域名的服務。

SOURCE 香港互聯網註冊管理有限公司