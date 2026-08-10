愛普科技深化國際人才布局 延攬前高通副總裁張堅

新竹2026年8月10日 /美通社/ -- 全球客製化記憶體解決方案設計公司愛普科技今日宣布，延攬半導體產業資深人才張堅女士加入公司團隊。未來張堅將運用其全球半導體產業經驗，協助公司強化技術研發、產品工程、營運管理、全球客戶合作等，加速愛普科技下一階段的成長與全球布局。

張堅擁有逾30年全球半導體產業經驗，專業領域橫跨製程技術、產品開發、測試工程、良率改善、晶圓代工及供應鏈策略。加入愛普科技前，張堅於高通（Qualcomm）擔任產品開發暨測試工程副總裁，領導台灣、新加坡及中國工程師，負責晶片後矽驗證、量產測試開發、良率提升、產品品質改善，以及退貨與失效分析等業務。任內建立高通台灣產品開發暨測試工程團隊，以及首座先進診斷實驗室，導入AI與機器學習技術，提升工程效率、測試分析及系統除錯能力。

在更早的工作經驗中，她也曾任恩智浦半導體（NXP Semiconductors）前端創新暨晶圓代工營運副總裁，領導橫跨歐洲、美國及亞洲的全球團隊，統籌半導體技術藍圖、新技術與新產品導入、晶圓代工策略，以及成本與產能管理，所涵蓋技術包括CMOS／RFCMOS、高壓製程、非揮發性記憶體及SiGe BiCMOS；同時統籌公司全球晶圓代工策略，從技術能力、成本與產能三個面向管理內部晶圓廠及外部晶圓代工夥伴。

愛普科技執行長暨技術長陳文良表示：「隨著公司業務規模及全球客戶布局持續拓展，建立具備國際視野與高度執行力的經營團隊，是愛普科技下一階段發展的重要基礎。張堅在全球半導體產業累積深厚經驗，我們期待藉由她的加入，進一步強化公司的技術管理、跨區域協作與組織能力，為客戶及股東創造長期價值。」

面對人工智慧、高效能運算及邊緣應用快速發展，市場對於記憶體效能、功耗與系統整合的需求持續提升。愛普科技表示，此次高階人才布局反映公司對於長期技術投資及組織發展的重視。未來公司將持續延攬國際級人才、深化核心技術布局，並透過更完整的全球團隊與客戶合作體系，掌握新世代半導體市場的成長機會。

關於愛普科技股份有限公司

愛普科技股份有限公司(TWSE:6531)是無晶圓廠客製化記憶體設計和IP解決方案的半導體公司。產品包括：IoT記憶體產品(IoTRAM™)、AI記憶體解決方案(VHM™)、矽電容(S-SiCap™)。愛普科技擁有強大的研發能力，長期致力為行動通訊、穿戴裝置、物聯網、高階手機應用、高效能運算、邊緣運算等領域，提供高效能、低功耗的創新客製化晶片及解決方案，協助全球製造商打造更具競爭力的產品。

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SOURCE 愛普科技股份有限公司