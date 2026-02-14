發現不一樣的東京 探訪離市中心僅60分鐘的山麓秘境 - 通往富士山的玄關之門

東京2026年2月13日 /美通社/ -- 株式会社東京山側DMC(Tokyo Mountain Side DMC)正式推出高級電動單車導賞團，以及正宗「聖山與宿坊（巡禮住宿）體驗」，專為高端奢華市場打造。

株式會社東京山側DMC（以下簡稱「TMS DMC」）宣布，全面推出面向旅行社及會獎旅遊策劃者的「探險旅遊(AT)」項目，將頂尖電動單車與本地深厚文化資源融為一體。

項目所在地的地理位置優越，距離新宿僅60分鐘車程，擁有多摩川源流、擁有千年以上歷史的聖山，以及直達富士山的便捷路線。TMS DMC為入境高端旅遊市場帶來全新魅力目的地，讓東京不再只是「路過之地」，晉身「深度停留體驗」的旅遊熱點。

1. 理念：讓移動化為「故事」的探險旅遊

公司旗下產品完全符合探險旅遊(AT)的高價值標準，將獨特地貌、深厚歷史與美食體驗無縫融合。

絕佳便利性 ：在距離市中心僅60分鐘的半徑內，邀請賓客走進「深度東京」。

：在距離市中心僅60分鐘的半徑內，邀請賓客走進「深度東京」。 富士山門戶：打造住宿型旅遊戰略基地。賓客入住東京山側（西多摩／八王子一帶），翌日即可前往山梨縣／富士山地區。

2. TMS DMC三大核心支柱

【自然區域】青梅、奧多摩町、秋留野、八王子。毗鄰首都圈，卻擁有廣袤無垠的翠綠天地。

【文化內涵】

美食體驗 ：珍貴的奧多摩山葵種植、擁有300多年歷史的小澤酒造。

：珍貴的奧多摩山葵種植、擁有300多年歷史的小澤酒造。 傳統與靈性：澤井織物（傳統紡織工藝）、八王子藝伎文化、武藏御岳神社「禦師」宿坊，以及修驗道（山岳修行文化）。

【活動項目】

聖地巡禮 ：御嶽山（武藏御岳神社）、高尾山（藥王院）、大山（阿夫利神社）。

：御嶽山（武藏御岳神社）、高尾山（藥王院）、大山（阿夫利神社）。 體驗活動：於潔淨水域進行飛蠅釣、單車騎行、皮划艇、漂流等。

3. 主要旅遊產品（高端奢華路線）

A. 御嶽山高級靈性之旅

走進流傳千年信仰的山中聖地，尊享獨特體驗。

【1日行程】 於武藏御岳神社本殿正式參拜，在正宗禦師宿坊享用本地食材烹製的午餐，並與駐坊禦師對話，其後徒步前往奧之院。

於武藏御岳神社本殿正式參拜，在正宗禦師宿坊享用本地食材烹製的午餐，並與駐坊禦師對話，其後徒步前往奧之院。 【2日行程】首日參觀佈滿青苔的「岩石庭園」，並於傳統宿坊留宿。翌日參加清晨祈禱儀式，隨身攜帶宿坊女主人精心製作的特製便當，展開奧岳山深度登山之旅。

B. 高級電動單車之旅（全程支援）

所有團隊均配備支援車，確保舒適與安全。

羽田 - 羽村單車之旅（2日）：每人275,000日圓（含稅）全程56公里，沿多摩川從羽田機場一帶逆流而上，走訪工業遺產及石川酒造等已註冊物質文化遺產，展開歷史之旅。

檜原村單車之旅（當日來回）：每人132,000日圓（含稅）全程30公里，「單車＋徒步」深度體驗，暢遊日本百選瀑布「細澤瀑布」(Hossawa Falls)及雄偉狹窄的「神戸岩」(Kanoto Rock)。

B2B合作夥伴專屬福利

一站式營運 ：全面負責最新款電動單車、支援車輛、多語系專業導賞員，以及所有住宿、餐飲預訂。

：全面負責最新款電動單車、支援車輛、多語系專業導賞員，以及所有住宿、餐飲預訂。 可靠度與獨家特權 ：依據嚴謹標準提供精準區域資訊，並透過與當地神社、寺院及工藝大師的獨家合作關係，保證專屬特權通道。

：依據嚴謹標準提供精準區域資訊，並透過與當地神社、寺院及工藝大師的獨家合作關係，保證專屬特權通道。 可持續旅遊方案：提供契合企業可持續發展目標政策的行程，直接助力區域文化保護及森林保護工作。

機構概況

名稱：株式會社東京山側DMC 官方網站：https://mt-tokyo.com

【查詢聯繫方式】

Tokyo YAMAGAWA DMC Morooka先生／Murano先生

電郵：[[email protected]]

SOURCE 株式会社東京山側DMC