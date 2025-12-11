第二屆富途全球模擬交易大賽圓滿落幕 港區選手奪冠收益率超 75 倍

大賽期間同步開展的問卷調查（回收近 1,700 份有效問卷）更透露出重要行業洞察：香港賽區參賽者中，具備 10 年以上投資經驗的比例高達 32%，為各經驗層級之首，且超 6 成受訪者擁有 3 年以上投資經驗，印證了富途平台用戶成熟的投資習慣與社區強勁的長期投資文化。此外，80% 的香港受調查者認為模擬交易大賽有效提升了自身投資技能，展現出對富途的品牌、營運能力和產品的認可。同時，超 80% 受訪者對美股期權表現出強烈的學習與交易興趣，反映香港投資者對多元化品類及專業投教服務的迫切需求。

除了一衆角逐冠亞季軍的實力派參賽者，本屆大賽亦嘉獎積極參與社區互動的參賽者。數據顯示，逾6,000名參與者通過完成互動任務、社群交流及線上課程等多元方式，獲得總值 20 萬美元獎池中股票現金券的激勵。特別值得關注的是，富途從眾多報名者中遴選出8位兼具優異比賽表現與突出社群貢獻的參賽者，他們的身姿將於 12 月 18 日亮相紐約時代廣場納斯達克大屏幕，向全球展示富途平台用戶的風采。

對此，納斯達克全球數據業務高級副總裁 Brandon Tepper 表示：「本屆大賽依然由納斯達克交易所提供的Nasdaq TotalView® 深度行情數據支持，我們很榮幸繼續與富途這個戰略合作夥伴攜手，將機構級的市場洞察開放給全球零售投資者。我們為優勝者喝彩，也鼓勵更多投資者積極參與模擬交易大賽，體驗用高質量數據賦能投資決策。」

富途證券董事總經理謝志堅表示：「本屆大賽的參與熱度極高，兼且成果矚目，令我們十分振奮。富途一直以來追求以科技變革投資體驗，通過模擬交易、免費線上課程、牛牛圈等多元形式構建投資生態。銅鑼灣實體店的頒獎環節，正是我們連接線上社群與線下體驗的關鍵一步。我們希望通過不斷打磨，把全球模擬交易大賽持續做大做強，助力更多人建立科學的投資體系。」

關於富途證券

關於富途證券國際（香港）有限公司富途證券國際（香港）有限公司是香港證券及期貨事務監察委員會認可的持牌法團。自2012年成立以來，富途證券快速發展，並以客戶數領先同業，據公開市場數據顯示，富途證券成交量位居香港零售券商第一。紮根香港，富途證券致力於科技驅動創新，以金融科技及一站式線上交易投資及理財平台服務市場。透過自主研發的平台富途牛牛，為用戶提供市場行情及資訊，社區及投資者教育等服務。2019年3月8日，富途控股有限公司（Nasdaq: FUTU）已正式在美國納斯達克交易所掛牌上市。有關富途證券的其他資料，敬請訪問公司官網https://www.futuhk.com

